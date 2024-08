Baseada na melhor comédia romântica dos anos 2000, série no Disney+ é a melhor que você vai assistir nessa semana

Produzida pela Hulu e transmitida no Brasil pelo Disney+, “Alta Fidelidade” foi idealizada por duas talentosas criadoras: Veronica West e Sarah Kucserka. A série estreou em 2020, com uma temporada composta por 10 episódios de aproximadamente 30 minutos cada. Apesar de ter recebido elogios da crítica especializada, a série não conseguiu atrair uma audiência expressiva durante sua primeira temporada, o que levou ao seu cancelamento pela Hulu.

Embora o futuro da série tenha sido encerrado precocemente, é inegável que a primeira e única temporada de “Alta Fidelidade” merece ser assistida. A série oferece uma atmosfera cool, com uma pegada musical e urbana que remete à Nova York dos anos 1990. Esse ambiente nostálgico é um dos pontos altos da produção, evocando uma sensação de retorno a uma época em que a cultura musical estava no centro das atenções.

A maior parte da trama se desenrola em uma loja de discos, que é propriedade de Robyn Brooks, interpretada por Zoe Kravitz. Robyn é uma personagem complexa e carismática, filha do renomado músico Lenny Kravitz, e sua atuação na série é um dos elementos que mais chamam a atenção. A trama começa a se desenrolar quando Robyn é inesperadamente deixada pelo seu noivo, Mac, após um relacionamento de cinco anos. Mac decide passar um ano morando fora do país e, ao retornar, aparece com uma nova namorada, o que mexe profundamente com Robyn.

Por outro lado, Robyn ainda não conseguiu superar o término e enfrenta dificuldades em se abrir para novos relacionamentos. No fundo, ela ainda nutre a esperança de reconquistar Mac, a quem considera o grande amor de sua vida. Essa luta interna de Robyn, entre seguir em frente ou tentar reviver o passado, é um dos aspectos mais envolventes da série, trazendo à tona questões emocionais com as quais muitos espectadores podem se identificar.

Embora a trama romântica seja um elemento central, “Alta Fidelidade” se destaca mesmo é pela sua trilha sonora. A série é um verdadeiro deleite para os amantes da música, especialmente aqueles que têm um apreço especial por discos de vinil e pela cultura das lojas de discos. Em cada episódio, somos presenteados com uma seleção de músicas que vão desde o rock clássico até o R&b e o rap, incluindo referências a artistas icônicos como Beastie Boys. As discussões acaloradas entre Robyn e seus dois funcionários e melhores amigos, Cherise e Simon, sobre versões, discos antigos e bandas, são momentos que capturam a essência do amor pela música, sendo impossível não se sentir cativado.

Para aqueles que, como eu, têm uma forte conexão com a música, a série traz uma sensação de familiaridade que é difícil de encontrar em outras produções. A atmosfera de “Alta Fidelidade” lembra filmes como “Sexo, Rock e Confusão”, que também se passa em uma loja de discos, “Piratas do Rock”, que narra a história de uma rádio pirata com Phillip Seymour Hoffman, e “Quase Famosos”, que acompanha a jornada de um jovem jornalista da Rolling Stone em turnê com uma banda de rock. Esses filmes, assim como a série, despertam em mim uma nostalgia e um carinho especial por duas das minhas artes preferidas: o cinema e a música.

É importante mencionar que “Alta Fidelidade” também é o título de um filme lançado nos anos 2000, estrelado por John Cusack, que serviu como inspiração para a série. No entanto, a grande diferença aqui é que a protagonista, que no filme original era um homem branco, agora é representada por uma mulher negra, trazendo uma nova perspectiva à história. Curiosamente, a mãe de Zoe Kravitz, a modelo e atriz Lisa Bonet, teve uma participação no filme, criando uma conexão interessante entre as duas produções.

Se você é fã de rock, R&b ou rap no estilo Beastie Boys, certamente encontrará em “Alta Fidelidade” uma série que fala diretamente ao seu gosto musical. A familiaridade com as canções que tocam ao longo dos episódios só aumenta o prazer de assistir, tornando a série uma experiência ainda mais pessoal e envolvente.

“Alta Fidelidade” é uma série que, apesar de sua curta vida, merece ser descoberta e apreciada. Sua combinação de uma trilha sonora envolvente, personagens bem desenvolvidos e uma ambientação que evoca a cultura urbana dos anos 1990 faz com que seja uma excelente opção para quem busca uma série que vá além do entretenimento superficial, oferecendo algo com que se conectar em um nível mais profundo.

Série: Alta Fidelidade

Direção: Sarah Kucserka e Veronica West

Ano: 2020

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 10