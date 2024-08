Um dos filmes mais lindos do cinema argentino dos últimos 7 anos no Disney+

O filme argentino de 2017 chamado “O Último Traje é dirigido por Pablo Solarz, um cineasta que eu, até então, desconhecia. Este foi seu segundo filme. O elenco conta com Miguel Ángel Solá, que interpreta Abraham Bursztein, um judeu idoso de 88 anos. Abraham decide “fugir” da Argentina depois que seus filhos, ao tomarem a decisão de amputar uma de suas pernas doentes, vendem sua casa, ficam com o dinheiro e planejam interná-lo em uma casa de repouso.

O filme foi rodado em quatro países, já que, após fugir da Argentina, Abraham passa também por Madri, Alemanha e Polônia. Como mencionado, Abraham é um judeu nascido em Varsóvia, na Polônia, que viu sua família ser levada para os campos de concentração e nunca mais a reencontrou. Ele próprio sobreviveu a Auschwitz e foi salvo por um amigo, o mesmo amigo que ele deseja reencontrar na Polônia para lhe devolver um terno.

A história é uma tragicomédia que aborda o delicado tema do Holocausto, mesclando tristeza com um humor suave que adoça a narrativa e aquece o coração. O roteiro do filme foi inspirado na história de vida do próprio diretor, que revelou em uma entrevista que seu avô, assim como Abraham, odiava a Polônia e os poloneses devido ao trauma que sofreu naquele país, um trauma tão profundo que sequer era mencionado, representando uma ferida familiar intocável devido à imensa dor que causava.

Como o ator Miguel Ángel Solá é significativamente mais jovem do que o personagem que interpreta, ele precisava passar por uma caracterização diária antes das filmagens. Essa preparação envolvia cerca de duas horas por dia na cadeira de maquiagem, e o diretor relatou que tanto a maquiagem quanto a peruca que o ator usava eram bastante desconfortáveis. Além da transformação física, Solá também alterou sua voz para dar vida ao personagem.

Durante a fuga de Abraham, ele faz amizades que o ajudam em sua jornada. Apesar dos desafios que encontra pelo caminho — os quais conferem um tom humorístico à trama — Abraham consegue alcançar seu destino graças às pessoas que conhece ao longo da viagem. Entre esses encontros, há trocas de experiências de vida, conselhos e lições aprendidas, resultando em uma narrativa muito bonita. “O Último Traje”, no Disney+, é um filme simples e acolhedor, que se diferencia dos dramas pesados frequentemente associados ao tema do Holocausto. Embora trate de um tema tão carregado, o filme usa a comédia não para ridicularizar a história ou satirizar os personagens, mas sim para consolar, confortar e acolher.

Filme: O Último Traje

Direção: Pablo Solarz

Ano: 2017

Gênero: Drama

Nota: 10