Quer deixar seu dia mais leve? Assista à comédia romântica com Reese Witherspoon e Jack Nicholson, hoje na Netflix

A carreira — ou melhor, o desfecho da carreira — de uma jogadora de softball é o pano de fundo que James L. Brooks encontra para falar de amor, casamento, expectativas quanto ao futuro, todas essas coisas nas quais pensamos com uma obstinação neurótica em determinado momento da vida, até que o destino, como sói acontecer, embaralha nossos planos, insensível a nossos rogos, e aproveita para lançar-nos ao rosto umas tantas verdades. “Como Você Sabe” é uma comédia romântica onde, para honrar o gênero, os lances mais decisivos tomam corpo em algum lugar entre o firmamento e o chão, podendo ou não ter por cúmplices o espectador. No caso do filme de Brooks, quem está do lado de cá da tela demora algum tempo para compreender aonde o diretor pretende chegar, mas com certa boa-vontade, não é difícil perceber que esta é mesmo uma história sobre o oceano revolto de sentimentos contraditórios que cada mulher e cada homem cruza até atracar na praia da serenidade, o que pode levar muito mais tempo que a partida de um esporte que quase ninguém conhece.

Depois de ter permanecido no time por doze anos, o que inclui a participação nas Olimpíadas e em dois campeonatos mundiais de uma beisebol feminino, Lisa é afastada porque, afinal, já conta mais de trinta anos, idade ainda mais cheia de riscos de lesões e curtos-circuitos psicológicos, momento em que começam a pesar as muitas horas de treinos diários e as reflexões sobre se terá valido a pena todo o sacrifício. Agora há tempo o bastante para namoricos com os quais não sabe lidar, e nesse departamento ela percebe que as possibilidades de bola fora são muito mais vastas.

Seu novo currículo começa com Matty, um arremessador de beisebol no auge, mas ela também arruma disposição para George, um investidor do mercado financeiro que aceita ser CEO do conglomerado do pai só para, dias mais tarde, ser indiciado como mentor intelectual de uma fraude multimilionária. Um dos pontos altos do texto de Brooks é a forma como o diretor-roteirista embaralha as noções imediatas que temos acerca dos dois homens. Poder-se-ia imaginar que por também ser um atleta, Matty seria o par ideal para Lisa, e que George, um coiote acostumado a transações vultosas, quereria somente tirar uma casquinha da moça. Como se vai assistir na sequência, nem tudo que reluz é ouro e há rosas que não cheiram muito bem…

Reese Witherspoon, Owen Wilson e Paul Rudd brilham em separado e entre si, e, sob esse aspecto, a atuação pouco além de protocolar de Jack Nicholson causa espécie. Nicholson, um velho conhecido de Brooks — esta foi a quarta vez em que os dois trabalharam juntos, como em “Laços de Ternura” (1983) e “Melhor É Impossível” (1997), quando o primeiro levou os Oscars de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Ator, respectivamente, e “Nos Bastidores da Notícia” (1987) —, aparece de modo tão bissexto que, quando surge acenando para o personagem de Rudd da sacada de um prédio durante uma festa, sabemos que não há muito mais pela frente. Será que Lisa e George foram felizes para sempre? Sendo tão diferentes um do outro, é possível supor que não. E que sim também.

Filme: Como Você Sabe

Direção: James L. Brooks

Ano: 2010

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 7/10