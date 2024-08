Drama policial com Johnny Depp e Forest Withaker que poucos viram e que vale cada segundo, na Netflix

Los Angeles é uma cidade singular, onde a linha que separa a lei do crime é surpreendentemente tênue. Poucos lugares no mundo testemunham policiais e criminosos circulando pelos mesmos ambientes, saindo com as mesmas pessoas e compartilhando segredos obscuros. Tudo isso enquanto crimes brutais permanecem sem solução, alimentando especulações e desconfiança. Essa atmosfera de mistério e impunidade permeia o filme “City of Lies”, que se aprofunda nos complexos meandros da justiça e da corrupção na metrópole.

O assassinato do rapper Christopher George Latore Wallace, mais conhecido como The Notorious B.I.G., em 21 de março de 1997, é um dos casos que mais evidenciam a podridão por trás da glamourosa fachada de Los Angeles. O crime aconteceu apenas onze meses após a morte igualmente trágica e violenta de Tupac Shakur, criando um elo de violência que marcaria para sempre a história do hip-hop e da cidade. Essas mortes, além de abalar a comunidade, evidenciaram uma profunda crise na segurança pública dos Estados Unidos, um problema que, décadas depois, continua sem solução.

Dirigido por Brad Furman, “City of Lies” retrata a obsessão de Russell Poole, um detetive determinado a desvendar os mistérios que envolvem o assassinato de Wallace. Poole não busca reconhecimento ou notoriedade, mas sim um senso de justiça que, para ele, transcende qualquer recompensa material. Sua devoção ao caso, no entanto, o consome, levando-o a uma espiral autodestrutiva. Infelizmente, Poole faleceu antes de conseguir encerrar essa investigação, deixando um legado de dedicação e persistência que poucos poderiam igualar.

O filme começa com um depoimento impactante de Voletta Wallace, mãe de B.I.G., que, de maneira calma e controlada, exige justiça pela morte de seu filho. A imagem de uma mãe que perdeu um filho se contrasta com a figura imponente do rapper, que, apesar de sua estatura física, era para ela apenas um garoto vulnerável. O roteiro, assinado por Christian Contreras e Randall Sullivan, explora as nuances desse drama, mostrando a profundidade do luto e da busca por justiça.

No vigésimo aniversário do assassinato, o jornalista Jack Jackson decide revisitar o caso, mergulhando em arquivos e entrevistas, buscando entender os elementos que mantêm esse crime como um enigma. Jackson encontra Poole, que nunca mais teve uma noite de sono tranquila desde que se envolveu no caso. Essa jornada, marcada por descobertas e frustrações, é o coração da narrativa.

A interação entre Johnny Depp e Forest Whitaker, que interpretam Poole e Jackson, respectivamente, é um dos pontos altos do filme. As cenas em que ambos dividem a tela são intensas, com diálogos carregados de significado e tensão. A química entre os atores traz à tona a complexidade de seus personagens, com Whitaker e Depp explorando as camadas de moralidade e ética envolvidas na investigação.

Uma das cenas mais marcantes do filme envolve um confronto entre dois homens, um negro e um branco, em um sinal de trânsito na Hollywood Boulevard. O que começa como uma simples discussão logo se transforma em uma perseguição que termina de forma trágica. O diretor Furman, com habilidade, revela que os envolvidos são, na verdade, policiais de Los Angeles, interpretados por Shea Whigham e Amin Joseph. A sequência é uma crua representação da violência policial e da tensão racial que permeia a cidade.

Apesar de alguns pontos negativos, como o foco excessivo no lado intelectual da investigação em detrimento de cenas mais dinâmicas, “City of Lies”, na Netflix, oferece um retrato envolvente e sombrio de uma cidade marcada pela corrupção e pela busca incessante por justiça. Com 112 minutos de duração, o filme é uma reflexão sobre as falhas do sistema e as consequências de uma justiça que, muitas vezes, parece estar fora de alcance.

Filme: City of Lies

Direção: Brad Furman

Ano: 2018

Gêneros: Drama/Crime/Thriller/Policial

Nota: 8/10