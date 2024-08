Último dia: o filme que separou Angelina Jolie e Brad Pitt está na Netflix em sua última exibição

Robert Zemeckis, um ícone do cinema, é o responsável por uma série de sucessos consagrados, como “De Volta para o Futuro”, “Forrest Gump: O Contador de Histórias” — que lhe rendeu o Oscar de Melhor Direção —, “Contato”, “Náufrago”, entre outros. Em “Aliados”, disponível na Netflix, Zemeckis mergulha no universo do noir, criando uma atmosfera carregada de romance e espionagem, claramente inspirada nos clássicos “Casablanca” e “A Estranha Passageira”.

Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, este cativante longa-metragem, estrelado por Brad Pitt e Marion Cotillard, conquistou o coração da crítica ao combinar política e entretenimento de maneira inteligente. No entanto, apesar da aclamação crítica, o desempenho nas bilheterias não foi tão expressivo. Com um orçamento de 85 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 119,5 milhões, cobrindo basicamente os custos de produção.

Pitt e Cotillard dão vida a Max Vatan, um agente secreto canadense, e Marianne, uma espiã da Resistência. Juntos, eles se infiltram na alta sociedade alemã com o objetivo de eliminar o embaixador do Terceiro Reich no Marrocos. As cenas de ação são eletrizantes, carregadas de adrenalina e sensualidade, enquanto Max e Marianne enfrentam perigos lado a lado, disparando suas metralhadoras e deixando um rastro de inimigos mortos. Em meio ao caos da guerra, os dois se apaixonam e formam uma família, buscando criar um lar em uma Londres devastada, mas cheia de esperança.

Embora o mundo ao seu redor seja tumultuado, o amor entre Max e Marianne parece ser inabalável. Eles dão as boas-vindas à pequena Anna, nascida em um hospital dirigido por freiras que acolhem feridos de guerra. Em uma pequena e aconchegante casa em Londres, o casal encontra um refúgio de paz, mesmo quando o mundo exterior continua em guerra.

No entanto, essa paz é precária. Quando Max é convocado para uma nova missão, o equilíbrio de sua vida é ameaçado. Sua tarefa é investigar a verdadeira identidade de Marianne, que é suspeita de ser uma agente dupla a serviço do inimigo. Max, relutante em acreditar que sua amada não é quem diz ser, se vê forçado a considerar a possibilidade de que sua esposa seja uma traidora. Caso as suspeitas se confirmem, sua missão é executá-la.

Zemeckis constrói uma atmosfera de crescente tensão e desconfiança entre o casal. Max começa a suspeitar até dos gestos mais triviais de Marianne, como apagar um abajur ou conversar com o joalheiro local. Cada detalhe se torna um possível indício de sua culpa. Determinado a descobrir a verdade, Max busca antigos conhecidos para que reconheçam Marianne e confirmem sua identidade, na esperança de provar a inocência da mulher que ama.

Mas, no final, a questão central permanece: o que é mais importante, a lealdade às suas missões ou o amor que eles compartilham e a vida que construíram juntos? Será que o amor também é uma farsa, uma ilusão criada por razões políticas? Com uma estética que remete aos filmes clássicos, “Aliados” oferece uma narrativa envolvente que desafia o espectador a descobrir o que é real e o que é uma mentira bem contada.

Filme: Aliados

Direção: Robert Zemeckis

Ano: 2016

Gênero: Ação/Suspense/Drama

Nota: 9/10