Aplaudido de pé pela crítica, faroeste com Tim Blake Nelson está na Netflix

Criminosos de variados tipos têm desfrutado de uma notoriedade peculiar ao longo dos anos, auxiliados por representações cinematográficas que frequentemente distorcem a realidade, exaltando comportamentos criminosos de forma inverídica. No contexto brasileiro, “Tropa de Elite” (2007), dirigido por José Padilha, é um exemplo notável que expõe a realidade do crime ao público, destacando a existência de policiais íntegros, comprometidos com sua função social e imunes a pressões externas, seja da mídia, da academia ou de elites específicas.

Em contraste, “Retorno da Lenda” glamoriza a trajetória de um ladrão de gado e cavalos que, ao longo do tempo, expandiu suas atividades ilícitas até acumular riqueza suficiente para se isolar em um rancho em Baxter Springs, uma pequena localidade no extremo sul do Kansas, que permanece negligenciada pelas autoridades. Este é o cenário apresentado no filme de Potsy Ponciroli, um diretor discreto mas habilidoso, cuja narrativa é baseada nos escassos registros sobre William Henry Bonney (1859-1881). Conhecido como Billy the Kid, ele foi morto aos 21 anos em um confronto com o xerife Pat Garrett (1850-1908) em Lincoln, Novo México. No entanto, Ponciroli reimagina sua história, sugerindo que Henry, sob vários pseudônimos, conseguiu sobreviver e alcançar uma velhice tranquila, escapando das forças da lei.

O filme de Ponciroli começa com seu protagonista sendo perseguido por três cavaleiros, uma clara referência a “Três Homens em Conflito” (1966), de Sergio Leone (1929-1989), um ícone do spaghetti western. Este início enganoso introduz uma trama cheia de reviravoltas, onde os papéis de mocinhos e vilões são trocados de forma sutil, quase diabólica, confundindo o espectador. Sam Ketchum, um delegado em Oklahoma, interroga Curry, um suspeito que ele havia capturado após um tiroteio dramático, um dos momentos mais tensos de uma história que alterna entre drama e suspense com precisão e emoção, graças às atuações de Stephen Dorff e Scott Haze.

A tensão do excelente prólogo se estende para um segundo ato meticuloso, onde Ponciroli desenvolve o perfil de Dorff, um personagem que deveria ser o herói, mas revela-se um homem frio e pragmático, com tendências cruéis. Ketchum domina grande parte de “Retorno da Lenda”, mas a entrada do anti-herói de Tim Blake Nelson, com seus dilemas morais e conflitos existenciais, redefine a dinâmica do filme. Apesar de seu destino trágico, traído por alguém em quem confiava, o personagem de Nelson deixa uma marca indelével na narrativa.

Filme: Retorno da Lenda

Direção: Potsy Ponciroli

Ano: 2021

Gêneros: Drama/Ação/Suspense

Nota: 8/10