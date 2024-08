Dirigido e estrelado por Keanu Reeves, filme de ação que pouquíssimas pessoas conhecem está na Netflix

Keanu Reeves possui um vínculo profundo com as artes marciais, iniciado em “O Grande Dragão Branco”, de 1989, e intensificado com a franquia “Matrix”. Nessas produções, ele se dedicou ao treinamento físico e ao aprendizado de diversas disciplinas marciais, que posteriormente se refletiram em vários sucessos de ação. É difícil pensar em Keanu Reeves sem lembrar de seu vasto histórico em filmes de ação, onde ele demonstrou seu talento para as lutas.

Não é surpreendente que Reeves tenha se aventurado em um projeto praticamente dedicado às artes marciais. “O Homem do Tai Chi” é a sua primeira e, até o momento, única incursão como diretor. Lançado em 2013, o filme é estrelado por Tiger Hu Chen, que já havia trabalhado como dublê de Reeves em “Matrix”. Chen interpreta Tiger, um talentoso praticante de Tai Chi em Pequim, que vem se desenvolvendo rapidamente sob a orientação de seu mestre. Um dos maiores desafios de Tiger é controlar seu “yin”, a escuridão dentro de si.

Por isso, ele se torna um alvo fácil quando Donaka Mark (Reeves), um organizador de lutas clandestinas, o convida para participar de combates mortais em troca de grandes quantias de dinheiro. As lutas são filmadas e exibidas para uma audiência de clientes ricos e poderosos. Para Tiger, o dinheiro que ganha a cada vitória representa uma chance de salvar o templo de seu mestre, que corre o risco de ser demolido.

À medida que enfrenta adversários cada vez mais desafiadores, Tiger aperfeiçoa suas habilidades de luta, mas também descobre uma faceta sombria de sua personalidade. Ele não apenas se sente poderoso com as vitórias; sente-se invencível. Isso o torna ainda mais valioso para Donaka, que busca proporcionar desafios cada vez mais mortais para seus clientes.

Enquanto isso, a polícia, liderada pela inspetora Suen Jing Si (Karen Mok), começa a investigar Donaka. No entanto, o esquema também envolve policiais corruptos e indivíduos poderosos, dispostos a ajudar os negócios ilegais de Donaka a prosperarem.

À medida que Tiger se torna mais poderoso e invencível, ele se assemelha a uma figura trágica, como Anakin Skywalker, com uma arrogância e ousadia que o levam a quebrar regras e buscar vencer a todo custo. A grande questão é se Tiger permitirá que seu “yang” ou seu “yin” prevaleça.

Com diálogos curtos e precisos, “O Homem do Tai Chi” é um filme que celebra as artes marciais, apresentando belas sequências de lutas meticulosamente coreografadas e ensaiadas. Todas as cenas de ação foram elaboradas e supervisionadas por Yuen Woo-ping, o mesmo coreógrafo responsável por “Matrix” e “Kill Bill”.

A narrativa filosófica reflete sobre a disciplina e a moral nas artes marciais, colocando o protagonista, Tiger, no centro de uma luta interna entre o bem e o mal. Conforme desenvolve suas habilidades e é tentado pelo poder, ele descobre gradualmente sua verdadeira identidade.

Embora tenha recebido críticas mistas, o filme, que está na Netflix, é uma obra cativante para os apreciadores de artes marciais, que poderão apreciar lutas incrivelmente detalhadas e bem executadas.

Filme: O Homem do Tai Chi

Direção: Keanu Reeves

Ano: 2013

Gênero: Ação/Drama

Nota: 9