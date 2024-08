Comédia divertidíssima vista por 38 milhões de pessoas, com Adam Sandler, está na Netflix e vai te dar ânimo para terminar a semana

Ritos de passagem como festas de quinze anos, sweet sixteen, e cerimônias de bar e bat mitzvah representam o término da infância e a entrada na vida adulta. Embora simbolizem uma transição importante, o amadurecimento é um processo gradual e complexo, que vai além dessas celebrações. Esses eventos servem mais como marcos simbólicos do que como pontos de virada definitivos.

Historicamente, os bar mitzvahs eram exclusivos para meninos na comunidade judaica. Foi somente no século 20 que as meninas passaram a ter cerimônias equivalentes, refletindo a evolução das tradições. O filme “Você Não Tá Convidado Pro Meu Bat Mitzvah!” explora essa temática de forma leve e humorística, apresentando uma comédia adolescente ambientada na cultura judaica contemporânea nos Estados Unidos. O filme destaca como as práticas religiosas antigas estão sendo reinterpretadas pelas novas gerações, especialmente na era das redes sociais.

Sunny e Sadie Sandler, filhas do ator e comediante Adam Sandler, desempenham papéis familiares ao lado do pai. Sunny interpreta Stacey, uma jovem de 13 anos que está planejando seu bat mitzvah com a ajuda de sua melhor amiga, Lydia, vivida por Samantha Lorraine. Sadie Sandler interpreta Ronnie, a irmã mais velha de Stacey, que se torna uma aliada valiosa ao ajudar a irmã a lidar com os pais, interpretados por Idina Menzel e Adam Sandler. Ronnie auxilia Stacey na busca por mais liberdade, como usar sapatos de salto e lidar com os desafios da adolescência.

No ambiente escolar, Stacey não é a garota mais popular, mas também não se encaixa entre os excluídos. Ela nutre uma paixão por Andy Goldfarb, um garoto popular interpretado por Dylan Hoffman. Enquanto Stacey sonha em namorar Andy, Lydia parece compartilhar de uma admiração secreta por ele. O ponto de virada ocorre quando Lydia é notada pelas garotas populares da escola por usar uma saia da marca Tory Burch, similar à de uma celebridade. Esse reconhecimento leva a um convite para uma tarde na casa de uma dessas garotas, para a qual Stacey também é convidada.

Durante uma excursão ao penhasco com o grupo, Stacey tenta impressionar a todos pulando de uma cachoeira, mas o que deveria ser um momento de glória se transforma em constrangimento quando seu absorvente aparece na água. Envergonhada, Stacey se volta contra Lydia, culpando-a pela humilhação. A situação se agrava quando Lydia começa a namorar Andy, levando Stacey a se sentir traída e a planejar uma vingança. No desenrolar da história, Stacey busca conselhos com a rabina Rebecca, interpretada por Sarah Sherman, que é uma figura excêntrica e sábia, oferecendo perspectivas únicas sobre a vida.

“Você Não Tá Convidado Pro Meu Bat Mitzvah!”, na Netflix, é uma comédia familiar que aborda temas de amadurecimento, autoconhecimento e a importância das amizades. Com uma narrativa envolvente e momentos de humor, o filme proporciona uma experiência leve e divertida para espectadores de todas as idades, destacando o valor do perdão e da união. É uma obra que, com seu tom reconfortante, promete arrancar risadas e aquecer o coração de quem a assiste.

Filme: Você Não Tá Convidado Pro Meu Bat Mitzvah!

Direção: Sammi Cohen

Ano: 2023

Gênero: Comédia

Nota: 8/10