Baseado nas ideias de Friedrich Nietzsche, filme com Julia Roberts na Netflix vai dar um nó no seu cérebro

No universo dos filmes de Sam Esmail, o fim parece sempre iminente. “O Mundo Depois de Nós” conta uma história que reflete o nosso tempo, lidando com questões que parecem destinadas a dominar nossas telas. Esmail é um dos raros diretores que conseguem entrelaçar as tendências destrutivas da humanidade com realidades palpáveis como o racismo—uma palavra que desafia a lógica e já deveria ter desaparecido. Ciente de que é inútil renomear as coisas sem mudar a maneira como as tratamos, Esmail mergulha em uma abordagem categórica, quase panfletária, canalizando o humor mordaz de Rumaan Alam, autor do romance no qual o filme é baseado. O resultado é de um impacto escandaloso.

Julia Roberts oferece uma performance poderosa como Amanda Sandford, uma mulher cuja existência luxuosa esconde um vazio emocional. À primeira vista, ela parece viver o sonho em um apartamento luxuoso no Brooklyn, mas por trás das fortes paredes azuis há insatisfação. Seu cinismo é revelado em um monólogo onde ela admite desprezar as pessoas comuns que tentam melhorar o mundo. Roberts comanda a atenção ao longo de 138 minutos, seu olhar perdido no vazio, enquanto seu personagem lida com um descontentamento crescente.

A cinematografia luminosa de Tod Campbell mantém o macabro à distância, mesmo quando Roberts navega pelas complexidades do roteiro. Quando Amanda diz ao marido Clay—interpretado por um Ethan Hawke quase desnecessário—que alugou uma mansão em Long Island para uma viagem em família, fica claro que ela não está totalmente sã. Com um marido tão desorientado quanto Clay, ela certamente tem a última palavra, mesmo em questões que ele deveria abordar.

Instalados em seu novo lar, eventos estranhos se desenrolam—um navio afunda e a internet desaparece, enquanto teorias da conspiração preenchem o vazio deixado pela conectividade perdida. A chegada de G.H. Scott, interpretado por Mahershala Ali, e sua filha Ruth desafia os preconceitos de Amanda. Scott, calmo e seguro, reivindica a casa como sua, alegando que Nova York sucumbiu ao caos de um apagão.

Amanda duvida de tudo, especialmente da alegação de que um homem negro é proprietário do imóvel, mas G.H. Scott permanece inabalável. Mahershala Ali compartilha cenas envolventes com Roberts, seu personagem firme enquanto Amanda lida com seus preconceitos. A filha de Scott, Ruth, é tão equilibrada quanto o pai, e Myha’la Herrold sabe exatamente quando impor a autoridade de Scott. Combinando elementos de “Não Olhe Para Cima” de Adam McKay e “Corra!” de Jordan Peele, o filme conclui como o último episódio de uma série de TV, expondo o lado grotesco da humanidade.

Filme: O Mundo Depois de Nós

Direção: Sam Esmail

Ano: 2023

Gêneros: Thriller/Drama

Nota: 9/10