O melhor de 2024: sequência de Zack Snyder acaba de estrear na Netflix com 50 minutos inéditos

No vasto universo de “Rebel Moon — Parte 2: Corte do Diretor”, um mundo outrora governado por monarcas justos agora agoniza em meio ao caos, após o assassinato brutal do rei e da rainha. Com o trono vazio, o impiedoso senador Balisarius assume o controle, instalando um regime de terror para consolidar seu domínio. Ele despacha seu general mais cruel para esmagar qualquer resistência ao seu governo, mirando diretamente nos rebeldes que se recusam a aceitar a tirania do novo reino.

Entre as sombras, a resistência cresce, movida pela desilusão e pela miséria que se alastram. A desesperança alimenta a determinação de lutar, tornando a resistência quase inabalável. Em “Rebel Moon — Parte 2”, Zack Snyder revisita as questões centrais de “Rebel Moon — Parte 1: A Menina do Fogo”, tecendo uma narrativa rica em ação e visões audaciosas sobre o destino da Terra, caso a humanidade continue em sua busca desenfreada por poder, ignorando o impacto devastador sobre o planeta. Snyder aprofunda ainda mais a jornada da heroína central, uma figura complexa que enfrenta tragédias pessoais e catástrofes globais, enquanto busca reviver prazeres essenciais que considerava perdidos.

O diretor, ao lado dos roteiristas Shay Hatten e Kurt Johnstad, explora intensamente a natureza indomável dessa mulher ferida, que luta para sobreviver contra inimigos implacáveis. Essa busca desenfreada pela sobrevivência e pela verdade vai além do óbvio, acrescentando camadas de complexidade à trama.

Liderando uma milícia de desajustados, camponeses e órfãos, Kora surge como uma figura de liderança. Snyder, porém, humaniza essa protagonista, despindo-a de qualquer santidade ilusória e revelando seus desejos mais profundos. A narrativa deixa de lado a mitologia transcendental que muitos filmes do gênero exaltam, optando por retratar uma mulher comum em busca de liberdade para si e seu povo, enquanto também é seduzida por desejos mundanos e prazeres proibidos.

A Profetisa Marcadora de Cicatrizes, vivida por Sofia Boutella, se destaca como uma figura santa e profana, determinada a confrontar inimigos tão aterradores quanto os nazistas do Espaço Imperial. O vilão Balisarius, interpretado por Fra Fee, ganha destaque como um líder manipulador, capaz de subjugar os oprimidos com promessas vazias e opressão implacável.

Se a parceria entre Boutella e Ed Skrein, com seu personagem Atticus Noble, já mostrava força em “A Menina do Fogo”, agora o Balisarius de Fee se revela um antagonista de grande impacto, emergindo como a principal figura da trama. O olhar renovado de Snyder sobre seu trabalho descarta o romantismo — cuja ausência é sentida —, intensifica o terror psicológico e oferece uma narrativa pós-apocalíptica única. Esse é o trunfo que o diretor parece querer carregar para “Rebel Moon 3”, voltado à Ordem dos 12 e a uma revolta decisiva.

Filme: Rebel Moon — Parte 2: Corte do Diretor

Direção: Zack Snyder

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Ficção científica

Nota: 8/10