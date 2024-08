Visto como nenhum outro, maior sucesso da história da Netflix bateu 231 milhões de espectadores

“Alerta Vermelho”, considerado o filme mais assistido na história da Netflix com aproximadamente 230 milhões de visualizações, é dirigido e escrito por Rawson Marshall Thurber. Empatando com “Agente Oculto” como a produção mais cara da plataforma, ambos os filmes contaram com um orçamento de 200 milhões de dólares, refletindo um investimento significativo.

Embora o longa tenha efeitos visuais impressionantes, dignos dos grandes sucessos de Hollywood, Thurber revelou que 97% das cenas foram filmadas sem o uso de tela verde. Inspirado nos clássicos de espionagem dos anos 1940, o diretor, também responsável por “Família do Bagulho” e “A Mentira”, já está trabalhando em duas sequências, com a primeira prevista para ser lançada até o final do ano.

A história centra-se em três relíquias antigas que são objeto de desejo entre colecionadores de arte e história. O filme começa narrando o romance entre Júlio César e Cleópatra, destacando os três ovos preciosos que o imperador romano teria presenteado à rainha egípcia. Enquanto dois desses ovos são conhecidos, o terceiro permanece desconhecido. No submundo do crime de luxo, dois habilidosos criminosos competem para obter essas relíquias, levando a Interpol a emitir um alerta internacional.

Dwayne Johnson interpreta John Hartley, um agente do FBI que colabora com a Interpol na tentativa de capturar Nolan Booth, interpretado por Ryan Reynolds, que tenta roubar um dos ovos. Após um inesperado revés, Booth é forçado a cooperar com Hartley para deter a maior rival no mundo do crime, conhecida como O Bispo, papel de Gal Gadot. A narrativa é repleta de enganos e surpresas, colocando os personagens em confronto com autoridades e outros criminosos, enquanto desenvolvem uma dinâmica que mistura amizade e tensão romântica.

O filme se destaca por suas cenas de ação meticulosamente coreografadas e filmadas em planos-sequência notáveis, combinadas com diálogos cômicos e momentos desastrados dos protagonistas, que servem para aliviar a tensão. É notável como os personagens interagem com o cenário, com Thurber aproveitando cada objeto para criar sequências de ação inesperadas e acrobacias impressionantes.

Filmado em 2020, “Alerta Vermelho” enfrentou atrasos devido à pandemia de Covid-19, o que aumentou o custo inicial de 130 milhões de dólares. Do orçamento total, 60 milhões foram destinados aos cachês dos três protagonistas, que receberam 20 milhões de dólares cada. Apesar de ser produzido para o serviço de streaming, o filme teve uma estreia inicial nos cinemas americanos.

Além dos desafios impostos pela pandemia, a produção também foi afetada pelo falecimento de Rocky Johnson, pai de Dwayne Johnson, em janeiro de 2020, devido a um coágulo de sangue no pulmão. Dwayne precisou se afastar por alguns dias para apoiar sua família e processar o luto.

Apesar das críticas ao roteiro, que foi considerado genérico e sem personalidade por alguns críticos, como o site Roger Ebert, e do New York Times destacar que nem mesmo o carisma das estrelas conseguiu se sobressair, o filme alcançou um sucesso considerável entre o público.

Com uma mistura de ação, comédia e um elenco renomado, “Alerta Vermelho” tornou-se o maior sucesso da Netflix, mostrando que a plataforma é capaz de competir com os grandes estúdios de Hollywood.

Filme: Alerta Vermelho

Direção: Rawson Marshall Thurber

Ano: 2021

Gênero: Ação/Comédia/Policial

Nota: 7/10