Um dos filmes europeus mais assistidos da história da Netflix, ação foi vista por 61 milhões de espectadores

O thriller francês “Agente Infiltrado”, dirigido por Morgan S. Dalibert, é uma obra que mergulha o espectador em uma narrativa de ação e dilemas éticos. Coescrito e protagonizado por Alban Lenoir, o filme explora temas complexos por meio do personagem Adam Franco, um agente secreto de físico imponente que se infiltra em uma organização criminosa de elite. Sua missão é localizar Moktar, um suposto terrorista sudanês interpretado por Kevin Layne.

A trama se desenvolve quando Adam, com sua habilidade para operações secretas, torna-se um aliado indispensável de Victor (Eric Cantona), o líder da facção. Em pouco tempo, Adam ascende nas fileiras do grupo e assume o papel de guarda-costas de Jonathan, o filho adotivo de Victor, demonstrando sua lealdade e eficiência.

Entretanto, a narrativa toma um rumo mais sombrio à medida que Adam se vê no centro de uma disputa brutal entre Victor e um rival chamado Amet. Essa guerra de poder coloca Adam em uma posição difícil, forçando-o a tomar decisões que testam seus limites éticos. O sequestro de Jonathan pelo grupo de Amet intensifica o drama, levando Adam a empreender uma operação de resgate perigosa e solitária.

O filme se aprofunda nos dilemas morais quando Adam finalmente confronta Moktar. Este revela uma trama que expõe a exploração e o imperialismo francês no Sudão, adicionando uma camada de complexidade ao conflito. A tensão entre os personagens é palpável, questionando as linhas que separam o bem e o mal, e oferecendo uma reflexão sobre as consequências das ações humanas.

Eric Cantona, conhecido por sua carreira no futebol, entrega uma atuação comedida que contribui para a construção de seu personagem. Por outro lado, Alban Lenoir impressiona com sua presença intensa, mesmo quando suas expressões faciais são mínimas, capturando a atenção do público com sua performance.

“Agente Infiltrado”, disponível na Netflix, transcende o gênero de ação, apresentando uma história rica em nuances e provocando reflexões sobre a moralidade humana. Com um roteiro bem elaborado, o filme desafia as percepções do espectador sobre justiça e poder, deixando uma marca duradoura.

Filme: Agente Infiltrado

Direção: Morgan S. Dalibert

Ano: 2023

Gênero: Ação

Nota: 8/10