O melhor filme de ação para assistir neste domingo está na Netflix

O filme “Código de Conduta” oferece uma nova abordagem aos thrillers em que assassinos em série aterrorizam cidades já consumidas pelo medo e pela desconfiança. Dirigido por F. Gary Gray, o longa subverte expectativas ao escalar Jamie Foxx como protagonista, um advogado dedicado, cuja habilidade em manter o público cativado durante os 110 minutos da trama é notável, enquanto veste impecáveis ternos sob medida, trazendo uma presença carismática mas distante dos tradicionais galãs de Hollywood.

Em contrapartida, Gerard Butler interpreta um dos vilões mais astutos do cinema contemporâneo, comparável a Hannibal Lecter de Anthony Hopkins em “O Silêncio dos Inocentes” (1991) ou ao enigmático assassino interpretado por Michael Fassbender em “O Assassino” (2013) de David Fincher. A parceria entre Gray e o roteirista Kurt Wimmer proporciona um duelo de inteligência entre os dois protagonistas, com cenas repletas de tensão que mantêm a audiência no limite sem jamais cair na monotonia.

A narrativa segue Nicholas Rice, o promotor vivido por Foxx, que surge como um advogado idealista com ambições grandiosas de livrar Filadélfia dos criminosos. Já Clyde Shelton, o personagem de Butler, não se encaixa nesse perfil. No prólogo, Shelton retorna do trabalho e encontra a esposa e a filha, interpretadas por Brooke Stacy Mills e Ksenia Hulayev, mas a cena rapidamente se transforma em tragédia quando invasores entram em sua casa, assassinando-as brutalmente.

Uma década se passa, e Rice ascende como uma figura de autoridade inabalável na Pensilvânia, dividido entre a carreira e sua vida pessoal com a esposa Kelly, interpretada por Regina Hall, e sua filha Denise, vivida por Emerald-Angel Young. Entretanto, os anos de prisão em uma penitenciária de segurança máxima transformaram Shelton em um homem sem humanidade, motivado unicamente por um meticuloso plano de vingança cuja execução permanece um enigma quanto à colaboração interna ou externa — uma dúvida que Gray deixa habilmente sem resposta.

Gray imprime uma assinatura pessoal em seu projeto ao explorar a complexidade moral de seus personagens. Um momento de destaque é quando Butler, personificando um policial, captura o criminoso Jonas Cantrell, responsável por sua tragédia pessoal, submetendo-o a uma cena de tortura perturbadora, mas justificada pela narrativa. Enquanto o vilão caricatural de Bruce McGill desaparece da trama, o detetive Dunnigan, interpretado por Colm Meaney, ganha relevância, levantando suspeitas sutis e inteligentes, embora possa ser um produto da Lei da Economia de Personagens. Entretanto, a aparição de Viola Davis como a prefeita April Henry decepciona; sua personagem se limita a uma crítica superficial à política contemporânea e à fragilidade da democracia diante das ameaças externas, representando um potencial desperdiçado na trama.

Filme: Código de Conduta

Direção: F. Gary Gray

Ano: 2009

Gêneros: Thriller/Ação

Nota: 8/10