Nova comédia romântica com Julia Roberts e George Clooney estreia no Prime Video e é o filme mais assistido do Brasil

“Ingresso para o Paraíso” traz Julia Roberts e George Clooney em uma comédia romântica que, embora muito esperada, oferece uma experiência variada. Desde o início, percebe-se que o roteiro não explora totalmente o potencial das estrelas, resultando em uma narrativa que, em muitos momentos, parece previsível e superficial. Roberts e Clooney, que já demonstraram grande química em filmes anteriores, interpretam David e Georgia, um casal divorciado que vive em constantes conflitos. A dinâmica entre eles é marcada por acusações mútuas, o que pode soar repetitivo. No entanto, suas atuações conseguem trazer um certo charme para esses personagens, destacando a experiência e o talento dos atores.

A trama se desenrola quando a filha do casal, Lily (Kaitlyn Dever), decide passar férias em Bali após sua formatura em direito e se apaixona por Gede (Maxime Bouttier), um agricultor local de algas marinhas. Esta decisão surpreende seus pais, que viajam para Bali com a intenção de sabotar o casamento. O comportamento de David e Georgia ao longo do filme revela uma imaturidade que gera situações cômicas, mas que, por vezes, pode ser desconfortável. Suas tentativas de impedir o casamento de Lily, incluindo constrangimentos públicos e manipulações emocionais, destacam a tensão entre o humor leve e o drama familiar. O roteiro se apoia em piadas físicas e situações previsíveis, como troca de quartos de hotel e jogos de beer pong, que podem não agradar a todos os espectadores.

Apesar dessas limitações, há momentos em que Clooney e Roberts brilham, trazendo profundidade emocional a seus personagens. Clooney, especialmente, consegue transformar cenas triviais em algo mais significativo, mostrando um homem que lida com suas decepções de maneira pragmática e irônica. Roberts, por sua vez, mantém uma presença estável e carismática, que complementa bem a dinâmica do casal. Billie Lourd, no papel da amiga excêntrica de Lily, adiciona um toque de autenticidade e frescor ao filme. Sua energia vibrante e presença carismática são um ponto alto, embora seu papel seja relativamente pequeno. A química entre Lourd e Dever poderia ter sido mais explorada, oferecendo uma perspectiva mais interessante sobre a amizade e as escolhas de vida.

A história de amor entre Lily e Gede, embora central para a trama, é tratada de forma simplista. Lily, uma advogada recém-formada, decide abandonar sua carreira para viver em Bali com Gede. O filme não se aprofunda nas implicações dessa decisão, nem nos desafios de um relacionamento intercultural, optando por focar nas tentativas de seus pais de impedir o casamento. “Ingresso para o Paraíso” é um filme que busca equilibrar comédia e drama, mas nem sempre consegue atingir esse equilíbrio de forma eficaz. As situações cômicas, por vezes, se sobrepõem ao desenvolvimento emocional dos personagens, resultando em uma experiência que pode parecer rasa. No entanto, o talento de Clooney e Roberts, aliado ao cenário deslumbrante, proporciona momentos agradáveis que destacam a química e o carisma dos atores.

A cinematografia do filme merece destaque, com Bali sendo apresentada como um verdadeiro paraíso. As paisagens exuberantes e a cultura local são capturadas de maneira encantadora, oferecendo um pano de fundo visualmente deslumbrante para a narrativa. Esse aspecto visual do filme é um dos seus pontos fortes, transportando os espectadores para um ambiente exótico e relaxante. A trilha sonora também complementa bem o clima do filme, com músicas leves e alegres que ajudam a manter o tom descontraído da história.

No entanto, é importante destacar que a previsibilidade do roteiro e a superficialidade de alguns personagens podem diminuir o impacto emocional do filme. A falta de desenvolvimento mais profundo das motivações e dos conflitos internos dos personagens principais deixa a narrativa um pouco rasa. Os momentos cômicos, embora divertidos, muitas vezes se baseiam em clichês e situações já vistas em outras comédias românticas, o que pode tirar a originalidade do filme.

Apesar disso, “Ingresso para o Paraíso” consegue ser uma opção de entretenimento leve e descontraída. É um filme que não se propõe a ser inovador ou profundo, mas sim a proporcionar momentos de diversão e escapismo para o público. A química entre Clooney e Roberts é inegável, e sua presença na tela é suficiente para manter o interesse dos espectadores, mesmo quando o roteiro não oferece grandes surpresas.

“Ingresso para o Paraíso” é uma comédia romântica que, embora apresente uma narrativa previsível e algumas situações clichês, ainda oferece momentos de entretenimento graças ao talento de seu elenco principal. A crítica neutra reconhece os pontos positivos, como as performances de Clooney e Roberts, e as limitações do roteiro, apontando para um filme que, apesar de suas falhas, consegue proporcionar uma experiência agradável e leve para o público. É um filme que pode não ser memorável, mas que cumpre seu propósito de divertir e encantar, especialmente para aqueles que apreciam o charme e a química de seus protagonistas.

Filme: Ingresso para o Paraíso

Direção: Ol Parker

Ano: 2022

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 8/10