O filme que fez Johnny Depp ser processado está na Netflix

Los Angeles é uma cidade peculiar. Onde mais no mundo policiais e criminosos dividem os mesmos espaços, saem com as mesmas mulheres, e confiam uns nos outros para guardar seus segredos mais sombrios? Crimes terríveis são cometidos, e a imprensa, sempre atenta, não consegue decifrá-los, deixando-os envoltos em mistério eterno. Este é o cenário em que “City of Lies” se desenrola, explorando as complexidades desse ambiente intrigante com determinação.

O brutal assassinato do rapper Christopher George Latore Wallace, conhecido como The Notorious B.I.G. (1972-1997), ocorrido em 21 de maio de 1972, apenas onze meses após a igualmente trágica morte de Tupac Shakur (1971-1996), em 16 de junho de 1971, ressalta uma crise profunda na Cidade dos Anjos — ou das mentiras, como o título sugere. Este problema, latente por décadas, permanece sem resolução, espelhando uma ferida aberta nos Estados Unidos que resiste ao tempo.

Brad Furman dirige este filme mergulhando na jornada de um detetive consumido por uma compulsão destrutiva em sua busca pelos responsáveis por esses crimes. Seu objetivo não é atrair os holofotes das incessantes câmeras dos noticiários, mas sim cumprir sua função, impulsionado pelo desejo oculto de justiça do cidadão comum. Infelizmente, Russell Wayne Poole (1956-2015) não viveu para ver o desfecho dessa investigação, mas se alguém merece ser lembrado como um mártir, esse alguém é Poole.

A obsessão de Poole não surge sem motivo. Logo no início, o roteiro de Christian Contreras e Randall Sullivan apresenta Voletta Wallace, mãe de B.I.G., em um depoimento direto da época, exigindo a captura dos assassinos de seu filho, um homem imponente de 1,87m e mais de 180 quilos, que ela via como seu menino vulnerável.

Duas décadas após o crime, Jack Jackson revisita artigos e entrevistas de personalidades do LAPD, o Departamento de Polícia de Los Angeles, até encontrar o investigador que jamais conseguiu paz devido ao enigma que cerca o caso.

A interação potente entre Johnny Depp e Forest Whitaker proporciona momentos inesquecíveis, especialmente quando uma disputa entre dois homens, um afro-americano e um caucasiano, em um sinal na Hollywood Boulevard, evolui para uma perseguição que termina no trágico tiroteio de um motorista negro. Com habilidade, o diretor revela que os dois brigões são Frank Lyga e Kevin Gaines, agentes da polícia de Los Angeles, interpretados por Shea Whigham e Amin Joseph, oferecendo uma versão crua do confronto intelectual entre Poole e Jackson.

O filme perde parte de seu impacto ao focar excessivamente no diálogo mental entre Depp e Whitaker, sacrificando cenas como a de Whigham e Joseph. Mesmo assim, “City of Lies” oferece 112 minutos de envolvente entretenimento, especialmente para aqueles que não se importam em ignorar pequenas falhas de continuidade. Pode ser considerado um detalhe sem importância, mas a experiência vale a pena.

Filme: City of Lies

Direção: Brad Furman

Ano: 2018

Gêneros: Drama/Crime/Thriller/Policial

Nota: 8/10