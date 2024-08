Na Netflix, o filme com Katheryn Winnick e Liam Neeson é o mais assistido do Brasil na atualidade

Em “O Sonho de um Homem Ridículo”, um conto de 1877, Dostoiévski apresenta a jornada de um homem profundamente desiludido e sem esperanças. Tão insignificante é sua existência que nem um nome o autor lhe confere. Ele perambula pelas ruas escuras de São Petersburgo, onde o inverno implacável o envolve, dominado por pensamentos persistentes de impotência e morte. Para ele, a vida se tornou vazia de significado, pois não vê valor em sua própria existência, nem aos olhos dos outros, nem aos seus próprios.

A história de Hollywood deve muito ao fascínio dos estúdios e diretores por personagens moralmente complexos, mas implacáveis em sua determinação. A carreira de Liam Neeson é um exemplo disso, destacando-se em filmes como “Na Mira do Perigo”. Neeson encarna esses personagens que, entre falhas morais e virtudes autênticas, desafiam um mundo moldado pelo politicamente correto. Sua atuação revela características que ainda importam em um homem, elementos que raramente se encontram hoje, em tempos de convenções sociais que, ocasionalmente, até ele questiona.

O amor é uma das escolhas mais lógicas que alguém pode fazer. Embora ninguém ame sozinho, esse sentimento, mesmo quando leva ao fracasso, revela aspectos surpreendentes da vida, especialmente no que diz respeito ao crescimento intelectual. Amar e permitir-se ser amado exige discernimento, rapidez de raciocínio e habilidade para lidar com situações difíceis. Esses pequenos, mas significativos, métodos testam a disposição de alguém para a sinceridade inabalável e o verdadeiro compromisso entre duas pessoas.

A história de amor inesperado entre James Hanson, um ex-fuzileiro naval e veterano do Vietnã vivendo tranquilamente no Arizona, e Miguel, um jovem mexicano perseguido por coiotes após sua mãe não sobreviver a uma travessia ilegal, serve como ponto de partida para Robert Lorenz abordar temas complexos com sensibilidade.

Lorenz, que produziu clássicos como “Menina de Ouro” (2004) e “Gran Torino” (2008) ao lado de Clint Eastwood, e dirigiu “Curvas da Vida” (2012), mostra sua aptidão para explorar dramas intensos. Apesar de “Na Mira do Perigo” carregar semelhanças com o estilo de Eastwood, o roteiro de Lorenz, coescrito com Chris Charles e Danny Kravitz, se destaca graças ao foco em Neeson e Jacob Perez. Perez iguala o desempenho do experiente Neeson, brilhando especialmente na cena final, sozinho — assim como o velho Jim pode viver o restante de seus dias, mas satisfeito por ter feito a escolha certa.

Filme: Na Mira do Perigo

Direção: Robert Lorenz

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10