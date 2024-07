Último dia para ver na Netflix a comédia romântica que vai conquistar seu coração e te fazer lembrar Notting Hill

Autoconhecimento demanda mais que tenacidade, e dependendo do tamanho do trauma, até uma vida inteira de fé pode não bastar. No entanto, a sensibilidade dos artistas parece alcançar nuances que a filosofia comum não consegue captar. Esses indivíduos, possuidores de talentos singulares, como escritores, poetas, pintores e especialmente músicos, parecem habitar outra dimensão, cercados por uma aura protetora que os mantém distantes da vulgaridade humana, embora sua missão seja proporcionar algum conforto a essas pessoas.

“Quando Encontrei Você”, disponível na Netflix, narra um amor tranquilo em meio a circunstâncias conturbadas, utilizando muitos clichês típicos do gênero. No entanto, o diretor Brian Baugh maximiza o talento do elenco para desafiar as expectativas, tornando incerta a trajetória dos personagens. Baseado no romance cristão para jovens adultos “There You’ll Find Me” de Jenny B. Jones, publicado em 2011, o roteiro de Baugh, com a colaboração da autora, mergulha nas complexas emoções de alguém que gradualmente se descobre.

Finley Sinclair enfrenta diversas dificuldades. Ela tenta entrar na prestigiada Escola de Música de Manhattan, mas sua performance tecnicamente perfeita do “Concerto para Violino” de Beethoven é criticada por ser mecânica. Superando a decepção, decide participar de audições e oficinas em Dublin, onde seu irmão falecido estudou. O diretor equilibra a melancolia inicial com o afetuoso encontro de Finley com sua família anfitriã, onde Rose Reid se destaca, mostrando domínio de cena e sensibilidade para as nuances de sua personagem, uma jovem atormentada, mas perspicaz o suficiente para perceber as vantagens de seu novo ambiente.

Os anfitriões, Sean e Nora Callaghan, um casal feliz interpretado por Fiona Bell e Ciaran McMahon, também hospedam Beckett Rush, astro de uma popular franquia de filmes de cavaleiros, princesas e dragões. Beckett viaja no mesmo voo que Finley, e os dois compartilham um assento na primeira classe. Baugh maneja essas coincidências de forma a parecerem menos artificiais, dividindo o charme com Jedidiah Goodacre. Essa dinâmica inclui Vanessa Redgrave como Cathleen Sweeney, uma amargurada residente de um asilo local, cuja lembrança de um amor infeliz também afetou a vida da irmã, oferecendo uma valiosa lição à protagonista.

Filme: Quando Encontrei Você

Direção: Brian Baugh

Ano: 2021

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 8/10