Ganhador de 77 prêmios, incluindo o Globo de Ouro e o Oscar 2024, obra-prima de Alexander Payne está no Prime Video

Alexander Payne e Paul Giamatti estão novamente juntos em uma produção que pode ser tanto um fracasso quanto uma redenção para ambos, e uma surpresa para o público. Vinte anos após o decepcionante “Sideways — Entre Umas e Outras” (2004), Payne e seu ator preferido retornam com “Os Rejeitados”, superando todas as expectativas. Este filme demonstra um amadurecimento visível do diretor na compreensão das complexidades das relações humanas, do humor presente nos amores não correspondidos, e das carências que, em diferentes graus, afligem tanto os mais experientes quanto os mais jovens, todos lutando para curar suas próprias feridas rapidamente.

“Os Rejeitados” é uma verdadeira convergência de talentos, alguns dos quais foram justamente reconhecidos pela Academia. O roteiro sofisticado de David Hemingson, indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original, captura a audiência e a transporta para um tempo mágico, ambientado no início dos anos 1970, mas com um toque de atemporalidade que poderia situar a história séculos atrás ou no futuro. A fotografia granulada e os tons desbotados de Eigil Bryld acentuam essa sensação de atemporalidade, destacando-se em meio à narrativa.

Barton Academy, uma tradicional escola secundária em Vermont, Nova Inglaterra, é um local de rigor acadêmico e disciplinar, onde cerca de quinhentos jovens, de quatorze a dezessete anos, estão internados. Entre eles está Paul Hunham, professor de História Geral interpretado por Giamatti, que parece estar na instituição desde sua fundação em 1892. Hunham, imbuído do espírito severo do lugar, atua como uma figura de autoridade rígida para os garotos, oscilando entre um pai autoritário e um guia moral.

Logo após a sequência inicial, somos apresentados ao núcleo jovem da trama, liderado por Angus Tully. Angus, um típico representante da classe média americana, permanece no internato enquanto outros colegas são resgatados pelo pai magnata de Jason Smith para uma temporada na Costa Oeste. Angus fica para trás porque sua mãe, recentemente casada, está ocupada com sua nova vida.

Dominic Sessa e Giamatti conduzem o filme em um equilíbrio monótono até a entrada de Mary Lamb. A cozinheira vivida por Da’Vine Joy Randolph traz à tona discussões mais profundas sobre o papel das mulheres negras na sociedade americana de cinquenta anos atrás, obrigadas a servir homens brancos e a suportar suas grosserias. Randolph luta para que sua personagem seja mais do que um mero recurso narrativo, uma dedicação que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Seu desempenho é particularmente marcante em cenas como a missa em memória de seu filho Curtis, morto no Vietnã, cujo nome se junta aos de outros alunos da escola mortos em conflitos armados.

A mensagem do filme é sutil e persiste ao longo de toda a trama, mesmo quando Giamatti e Sessa reassumem o protagonismo, especialmente no tocante desfecho de uma história sobre três pessoas exiladas em suas próprias vidas, mas que ousam sonhar com a liberdade.

Filme: Os Rejeitados

Direção: Alexander Payne

Ano: 2023

Gêneros: Comédia/Drama

Nota: 9/10