Imperdível na Netflix: filme para maiores de 18, com Ana de Armas e Keanu Reeves, que você não conseguirá parar de ver

O conselho de não falar com estranhos é valioso, não apenas para crianças. Até um pai de família íntegro e trabalhador pode se tornar um alvo vulnerável quando, por necessidade, sai da sua rotina de cuidado e afeto. Isso é precisamente o que Eli Roth explora em “Bata Antes de Entrar”, disponível na Netflix, um filme que joga com clichês bem conhecidos sobre pessoas pacatas que acabam à mercê de indivíduos que subestimaram.

Ao contrário do sucesso de Roth em “O Albergue” (2005), este filme situa o terror em um cenário acessível a todos, quase como um aviso sobre os perigos invisíveis ao nosso redor. As noções de bem e mal se misturam de tal forma que se torna difícil distinguir onde uma termina e a outra começa. Roth usa duas jovens mulheres, aparentemente indefesas, para explorar a vulnerabilidade do homem solícito, um toque que certamente ressoa com um público diversificado.

Evan, o protagonista, vive uma vida aparentemente perfeita com sua esposa e filhos em uma casa luxuosa. No entanto, ele se vê sozinho por um fim de semana quando sua esposa, Karen, interpretada por Ignacia Allamand, precisa viajar para Nova York. A abertura idílica do filme, com a câmera capturando a tranquilidade de Los Angeles, estabelece um contraste nítido com o caos que está por vir.

A paz inicial é quebrada quando duas jovens, ensopadas pela chuva, aparecem na porta de Evan. Elas parecem estar perdidas e precisam de ajuda após um erro do taxista. Roth brinca com as expectativas do público, levando-os a julgamentos precipitados. Genesis e Bel, as jovens, lentamente se instalam na casa com o consentimento ingênuo de Evan, que tenta ajudá-las de várias maneiras.

Conforme a trama avança, Roth explora a maldade que as duas podem infligir ao homem que as acolheu. Genesis e Bel, interpretadas por Lorenza Izzo e Ana de Armas, dominam a narrativa a partir do momento em que se tornam as antagonistas. O comportamento delas transforma a casa de Evan em um campo de batalha psicológico e físico.

Keanu Reeves, no papel de Evan, entrega uma performance convincente como um homem comum pego em uma situação extraordinária. A tensão aumenta à medida que ele se envolve cada vez mais com as jovens, culminando em cenas que desafiam seus limites morais e físicos. A comparação com a personagem de Carey Mulligan em “Bela Vingança” (2020) é válida, embora aqui as jovens sejam as vilãs.

Izzo e De Armas entregam performances corajosas, incorporando um senso distorcido de justiça que coloca Evan em um lugar de constante punição. A história sugere que até os mais puros de coração podem ser corrompidos, destacando a hostilidade do mundo moderno. O filme de Roth é um lembrete sombrio das consequências de abrir as portas para o desconhecido, tanto literal quanto metaforicamente.

Filme: Bata Antes de Entrar

Direção: Eli Roth

Ano: 2015

Gêneros: Suspense/Terror

Nota: 9/10