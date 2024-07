O filme lindo e terapêutico da Netflix que partirá seu coração antes de curá-lo

Agnes Svan percorre um caminho árduo e incandescente. Essa é a sensação predominante sobre a personagem principal de “Uma Parte de Você”, um drama juvenil criado pelo sueco Sigge Eklund. A trama gira em torno de uma jovem de dezessete anos, Agnes, que poderia ter uma vida satisfatória — ou ao menos uma versão própria de felicidade —, mas escolhe viver à sombra de sua irmã mais velha, Julia. Embora esse tipo de história não seja inovadora, a abordagem inventiva do diretor, que explora tanto os sabores quanto os dissabores dos anos de juventude, transforma o familiar em algo essencial na composição da nossa existência.

Michaela Hamilton, responsável pelo roteiro, oferece ao público uma visão de Agnes como uma jovem obcecada por perfeição, seus gostos rigorosamente moldados pelas normas sociais. À medida que a narrativa se desenvolve, fica evidente o esforço de Agnes para apagar os incêndios internos, após uma longa jornada de autoconhecimento e autocompreensão.

Julia, a irmã mais velha, é o reflexo distorcido no qual Agnes insiste em se espelhar. Julia parece ter tudo: popularidade, confiança, e um namorado que compartilha dessas qualidades. Em contraste, Agnes vê em si mesma apenas fracassos que muitos enfrentam em suas vidas, lutando contra os lobos disfarçados de ovelhas que nos rodeiam, prontos para atacar ao menor sinal de fraqueza. A habilidade de Eklund em explorar esses aspectos complexos com sutileza é central para o drama.

No início do filme, vemos Felicia Maxime e Zara Larsson como amigas inseparáveis, cuja amizade parece imune a conflitos externos. No entanto, a personagem de Maxime, Agnes, não consegue conter sua paixão obsessiva por Noel, interpretado de maneira insossa por Edvin Ryding. A tragédia que os une não é explicada de forma totalmente convincente, mas detalhes íntimos de Agnes, como seu amor pelo teatro e sua admiração por Selma Lagerlöf (1858-1940), vencedora do Nobel de Literatura em 1909, ou sua paixão juvenil por músicas pop como “Wake Me Up” (2013) do DJ Avicii (1989-2018), revelam seu caos interno adorável. E quem pode julgá-la por isso?

Filme: Uma Parte de Você

Direção: Sigge Eklund

Ano: 2024

Gênero: Drama/Coming-of-age

Nota: 8/10