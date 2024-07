O melhor filme da Netflix em 2024 que você ainda não viu

Existe um certo fascínio em descobrir os eventos que se desenrolam nos bastidores da história oficial. No documentário “A Noite que Mudou o Pop”, disponível na Netflix, o cineasta Bao Nguyen mergulha em uma das canções mais icônicas da música pop, fruto de uma iniciativa filantrópica que reuniu grandes nomes da indústria em uma noite inesquecível.

Embora colaborações musicais surpreendentes como a de Michael Jackson e Paul McCartney sejam conhecidas, dificilmente alguém imaginaria Bruce Springsteen dividindo uma canção com Bette Midler, ou Bob Dylan formando um dueto com um grupo diverso de mais de 40 artistas populares.

Nguyen utiliza filmagens inéditas e as mescla com entrevistas de alguns dos músicos presentes. A narrativa é guiada por Lionel Richie, um dos principais mentores do projeto, que detalha o meticuloso processo por trás do sucesso do “USA for Africa” Tudo começou quando Harry Belafonte, inspirado pelo projeto “Band Aid” de Bob Geldof, sugeriu a ideia a Michael Jackson e Lionel Richie.

Geldof, conhecido por seu ativismo incansável em prol das populações carentes, especialmente na África, uniu forças com Jackson e Richie para encaminhar recursos à Etiópia, onde a fome fazia mais de um milhão de vítimas por ano.

Decidido que a gravação aconteceria na noite da premiação musical AMA’s, após o evento, Jackson e Richie rapidamente compuseram a canção em um único dia. Convites foram enviados aos maiores artistas da época. A ambição era alta, e Bruce Springsteen foi um dos primeiros a ser convidado, com a esperança de que sua participação incentivasse outros grandes nomes a se juntarem ao projeto. E funcionou.

Uma legião de lendas do pop, rock e country aceitou os convites e começou a aprender a canção através das demos gravadas por Jackson e Richie. Nomes como Ray Charles, Tina Turner, Diana Ross, Bob Dylan, e Paul Simon estavam entre os participantes. Contudo, a maior dúvida era: esses artistas realmente apareceriam?

Na noite da premiação do AMA’s, Lionel Richie foi o grande vencedor, levando 5 prêmios. Mas sua mente estava focada no que viria a seguir. Sua maior preocupação era se a gravação aconteceria conforme o planejado. Então, naquela madrugada de 28 para 29 de janeiro de 1985, no estúdio A&M em Los Angeles, uma fila de carros com celebridades começou a chegar.

Na entrada, Richie deixou um aviso: “Deixe seu ego na porta”. À medida que os famosos enchiam o estúdio, ficava claro que os egos estavam presentes, mas ao longo daquela longa madrugada, eles se mostraram mais vulneráveis e inseguros diante uns dos outros do que se poderia imaginar.

O produtor Quincy Jones assumiu o comando, organizando o grupo barulhento que parecia mais uma turma de quinto ano. Com a fome, o cansaço e as dificuldades surgindo, alguns artistas foram embora. No entanto, foi notável como grandes celebridades como Springsteen e Dylan demonstraram o verdadeiro espírito artístico: reconhecendo suas próprias limitações e mostrando paciência e humildade para lidar com elas em público, expondo sua vulnerabilidade.

Filme: A Noite que Mudou o Pop

Direção: Bao Nguyen

Ano: 2024

Gênero: Documentário

Nota: 10