Indicada a mais de 120 prêmios, essa é a série mais assistida do mundo no momento e está no Disney+

Jeremy Allen White já era conhecido por seu papel como Lip em “Shameless”, mas em “The Bear” sua carreira realmente atingiu outro patamar. Interpretando o jovem e premiado chef de cozinha Carmen Berzatto, Jeremy brilhou em uma das séries mais aclamadas e premiadas dos últimos anos. Lançada em 2022 e agora em sua terceira temporada, “The Bear” foi criada por Christopher Storer, que se inspirou nas histórias de pressão e sacrifício da saúde mental do chef três vezes vencedor da estrela Michelin, Marco Pierre White.

“The Bear” narra a história de Carmy, um jovem de Detroit que passou por cozinhas em Copenhague e Nova York, se tornando premiado e bem-sucedido no ramo gastronômico. Ele abandona tudo o que construiu quando recebe a notícia da morte do irmão mais velho, Mike (Jon Bernthal), que gerenciava o restaurante da família e cometeu suicídio.

O The Bear — The Original Beef of Chicagoland é uma lanchonete caótica, endividada, mas muito popular em Chicago. Durante a primeira temporada, Carmy assume a direção do lugar enquanto tenta superar a dor da perda do irmão e compreender os motivos de sua morte. Logo no início, somos apresentados à equipe do restaurante, formada pelo primo Richie (Ebon Moss-Bachrach), o gerente teimoso e irresponsável que sempre provoca crises técnicas e logísticas no restaurante. Há também Tina (Liza Colón-Zayas), chef do restaurante que enfrenta as mudanças trazidas por Carmy com resistência, mas ainda assim uma importante aliada na manutenção do local.

Gary (Corey Hendrix) e Marcos (Lionel Boyce) são cozinheiros fundamentais na preparação dos pratos. Sidney (Ayo Edebiri) é uma das personagens centrais da trama e inicia a série como estagiária. Na terceira temporada, ela evolui para sócia de Carmy e uma das principais chefs do restaurante. Os irmãos Neil e Theodore Fak são amigos antigos da família e fazem-tudo, solucionando problemas elétricos, hidráulicos, de limpeza, vazamentos de gás e mais.

Há outros personagens de destaque, como o tio Jimmy (Oliver Platt), crucial para que, na segunda e terceira temporada, o restaurante passe por uma reforma completa, transformando-se de lanchonete em um restaurante sofisticado.

Três pontos merecem ser destacados sobre essa série, que se tornou um completo fenômeno de audiência e crítica. O primeiro é a fotografia, com câmeras na mão do operador, empregando dinamismo e movimentação, dando a sensação de um ambiente frenético e constantemente em tensão. Os close-ups destacam as expressões dos personagens e valorizam os pratos montados nas cenas, mostrando detalhes dos utensílios e ingredientes, textura e beleza dos alimentos, permitindo imersão. Os cortes rápidos ou longos planos-sequência dão ainda mais sensação de realismo e reforçam a intensidade do trabalho na cozinha.

Outro ponto marcante da série é o aprofundamento emocional dos personagens. Temas profundos como depressão, luto, estresse, pânico, obsessão pela perfeição, o impacto do trabalho na saúde mental, os conflitos entre os membros da equipe do restaurante e os dilemas pessoais de cada um são explorados na série.

Além disso, “The Bear” dificilmente é uma série que você assiste para relaxar ou esquecer os problemas. Cada episódio é marcado por situações de extrema tensão e estresse. Os personagens falam alto e rápido, atropelando as falas uns dos outros, enquanto a câmera se move nervosamente pelos espaços. Essas características fazem com que o espectador se sinta pressionado e ansioso, assim como os personagens.

Tudo isso, no entanto, colabora para tornar “The Bear”, no Disney+, uma série única, conectando-nos aos personagens de maneira visceral e trazendo reflexões sobre vários temas, desde disfuncionalidade familiar até estresse pós-traumático.

Série: The Bear

Criador: Christopher Storer

Ano: 2022-atual

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 10