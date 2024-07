O filme que todo fã de Beatles e Beach Boys deveria assistir no Disney+

Produzido pela Disney+ e dirigido por Frank Marshall e Thom Zimny, com roteiro de Mark Monroe, o documentário “The Beach Boys” relembra a trajetória do grupo californiano que revolucionou o rock’n’roll, em grande parte devido à rivalidade com os Beatles. Formada inicialmente pelos irmãos Brian, Dennis e Carl Wilson, junto com o primo Mike Love, a banda começou em 1961, fortemente influenciada pelas harmonias vocais dos The Four Freshman. Na escola, eles conheceram Al Jardine, que logo se juntou à banda.

Embora não soubessem surfar, os Beach Boys incorporaram a cultura do surf, usando camisetas listradas como as dos surfistas da época. A praia tornou-se um elemento cenográfico de fotos e shows, e rapidamente eles se transformaram em um símbolo do estilo de vida californiano, despertando uma fantasia nos americanos de outras partes do país não tão ensolaradas.

Com sua música se espalhando rapidamente pelo mundo, eles saíram em turnê pela Nova Zelândia. Durante essa turnê, receberam a notícia de que os Beatles haviam chegado há poucos dias aos Estados Unidos e estreado na televisão americana no The Ed Sullivan Show, o programa mais popular do país. A notícia não apenas os deixou em choque, como Brian Wilson admitiu ter sentido profunda inveja da rápida ascensão dos rivais ingleses.

Com o sucesso dos Beatles, a trajetória dos Beach Boys tornou-se uma intensa disputa de popularidade. No entanto, os problemas internos da banda eram graves. Entre eles, destacavam-se os transtornos psicológicos de Brian Wilson, que teve um surto psicótico em um avião durante o retorno de uma turnê, o que o levou a deixar de se apresentar ao vivo. Brian tornou-se então produtor e músico apenas de estúdio. Além disso, houve a briga definitiva e a demissão de Murray Wilson, pai de Brian, Dennis e Carl, que era empresário da banda. A separação afetou profundamente todos, inclusive Murray, que detinha os direitos autorais da banda.

O lançamento de “Rubber Soul”, dos Beatles, representou uma virada de chave não apenas para a banda britânica, mas também para os Beach Boys. Até então, as músicas dos Beatles eram ingênuas e alegres, com letras superficiais. Com “Rubber Soul”, suas canções se tornaram mais sérias e profissionais, abordando temas introspectivos e profundos e incorporando influências do soul e do folk.

Os Beach Boys ficaram em completo choque após escutarem “Rubber Soul”, percebendo o amadurecimento musical dos rivais, o aperfeiçoamento e a profundidade das canções. Brian Wilson, então, afastou-se de Mike Love nas composições para mergulhar em um trabalho mais minucioso e emotivo ao lado de Tony Asher. Dessa parceria nasceu “Pet Sounds”, considerada a obra-prima mais inovadora e genial de sua carreira.

No entanto, à época, o disco não foi bem-recebido pelo público, que não compreendeu a proposta de Brian. Além disso, a gravadora Capitol não soube promover o disco de forma adequada, já que não gostou do resultado por não considerá-lo comercial. Apesar disso, “Pet Sounds” impactou enormemente a carreira dos Beatles, que, inspirados por esse trabalho, lançaram, mais tarde, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Paul McCartney revelou posteriormente que ficou impressionado com a complexidade musical, os arranjos inovadores e a produção sofisticada de “Pet Sounds”. Ele ainda afirmou que a canção “God Only Knows” é sua música favorita e que desejou tê-la escrito. Essa troca de influências entre as duas bandas revolucionou o rock da época, trazendo significativas mudanças ao ritmo e consolidando-os como artistas geniais.

O documentário mostra entrevistas com os integrantes dos Beach Boys, produtores e músicos atuais, que comentam como foram influenciados pela banda e compartilham histórias do grupo. “The Beach Boys” é nostálgico, destaca os feitos excepcionais do grupo musical e relembra as dificuldades e lutas pessoais, mostrando que a fachada de celebridade intocável é apenas uma ilusão.

Filme: The Beach Boys

Direção: Mark Monroe

Ano: 2024

Gênero: Documentário/Biografia/Musical

Nota: 10