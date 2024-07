5 romances pouco convencionais que chegaram recentemente à Netflix

Tudo em Família (2024), Richard LaGravenese

Aaron Epstein / Netflix

Zara, que ainda vive com a mãe, Brooke, trabalha como assistente do exigente astro de cinema Chris. Ela lida constantemente com seus caprichos e com os rompimentos frequentes com suas namoradas, mas as promessas de Chris de ajudá-la a se tornar produtora nunca se concretizam. Cansada, Zara decide pedir demissão. Para tentar reverter a situação, Chris vai até a casa dela e acaba conhecendo Brooke. Fascinado por sua mãe, Chris se envolve romanticamente com Brooke, o que leva a uma série de novas complicações na vida de Zara. Agora, ela precisa enfrentar os desafios inesperados que surgem com esse novo e inesperado relacionamento, enquanto lida com as consequências da sua decisão de deixar o emprego.