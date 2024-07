Comédia romântica com Jessica Alba, na Netflix, vai te fazer começar a semana com o pé direito

O que pode resultar de uma história onde um garoto se vê amaldiçoado por uma colega apaixonada, ao término de uma brincadeira que deveria ter sido esquecida? Esse é o ponto de partida de “Maldita Sorte”, um filme peculiar que oscila entre o bizarro e o quase encantador, sem medo de provocar reações controversas no público.

Conforme a narrativa avança, cresce a sensação de decepção com a falta de um grande clímax no roteiro de Steve Glenn e Josh Stolberg. No entanto, o diretor Mark Helfrich consegue resgatar a trama ao introduzir momentos inesperados que transformam a história em um romance atípico, evitando uma catástrofe maior. Nesse contexto, as atuações de Jessica Alba e Dane Cook, protagonistas de uma história que constantemente brinca com o caos, se destacam. Eles conseguem equilibrar a vontade de chocar com uma sensibilidade que, embora em desvantagem, é notável.

O tempo passa, revelando as angústias que nos aprisionam, e chega o dia em que percebemos nossa inevitável solidão. Não se trata de nos tornarmos pessoas amargas, mas sim de enfrentarmos dificuldades crescentes em lidar com os complexos problemas dos outros, enquanto nossas próprias questões nos consomem.

É possível corrigir decisões erradas que, ao impactarem profundamente outra pessoa, afetam nossa própria vida de maneiras inimagináveis? Em um piscar de olhos, décadas se passam e já não somos tão jovens; esperamos que alguém nos desperte antes que seja tarde demais e que possamos nos defender antes que o sol se ponha em nossas costas.

Após um jogo em que verdades desconfortáveis são trocadas por prendas de cunho sexual, jogado por crianças de onze ou doze anos, Charlie Logan, o Chuck do título original, passa anos sem atrair o desejo de ninguém. Quando finalmente se torna objeto de desejo, é um bem-sucedido dentista em uma cidade ensolarada da costa oeste, trabalhando em um consultório em frente à clínica de Stuart Klaminsky, um renomado cirurgião plástico e seu melhor amigo, interpretado por Dan Fogler.

Grande parte do filme explora a relação entre Charlie e Stuart, com Cook e Fogler demonstrando uma química que sustenta a narrativa até os momentos finais. Eventualmente, Cam Wexler, interpretada por Jessica Alba, entra em cena como uma tratadora de pinguins, por quem Charlie se apaixona.

No entanto, devido à maldição lançada duas décadas antes, ele não pode ficar com ela. O desafio de Charlie é superar a maldição e conquistar Cam, uma mulher cheia de surpresas e propensa a pequenos acidentes. Ele consegue, mas não sem antes passar por várias peripécias que provocam espanto, inveja e risos no público. Contudo, a graça do filme se esgota rapidamente.

Filme: Maldita Sorte

Direção: Mark Helfrich

Ano: 2007

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 7/10