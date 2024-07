Indicado a 76 prêmios e vencedor de 27, o melhor suspense britânico dos últimos 3 anos está na Netflix

O dilema enfrentado por Eloise Turner, a figura central de “Noite Passada em Soho”, não gira em torno de sua identidade, mas sim de como ela concilia seus desejos inalienáveis com sua essência, desafiando as expectativas impostas pela sociedade. No suspense tragicômico dirigido por Edgar Wright, com roteiro co-assinado por ele e Krysty Wilson-Cairns, o filme se desdobra em uma abundância de referências à cultura pop, especialmente ao rock e punk dos anos 1960 em Londres, imbuindo a narrativa de um vigor nostálgico que se harmoniza perfeitamente com a protagonista — até que uma reviravolta inesperada ameaça desestabilizar tudo.

Ao se mudar para Londres com o intuito de estudar moda, Ellie, interpretada por Thomasin McKenzie, celebra a nova fase ao lado da avó Peggy, vivida por Rita Tushingham, uma personificação da ternura. Ellie faz questão de levar sua vasta coleção de discos, indicando sua determinação em não retornar — desconhecendo que a vida adulta raramente permite o luxo de desfrutar desse acervo. Chegando à capital com a fome de vitória característica da juventude, ela logo se vê confrontada com a dureza do cotidiano, mergulhando nas complexidades do bairro de Soho e sendo puxada para o lado mais sombrio da humanidade, uma realidade que ela precisa enfrentar rapidamente.

Inicialmente, Ellie acredita que encontrará amizades duradouras entre suas novas colegas, alimentando o sonho de felicidade. No entanto, logo percebe, talvez até subconscientemente, que o mundo é, como na alegoria da caverna de Platão, um reflexo das nossas próprias idiossincrasias, aprisionando-nos em nossos próprios sonhos e ilusões. Naquela mesma noite, em uma festa organizada por seus novos colegas, ela se despede de suas ilusões de aceitação de maneira melancólica. Nos primeiros momentos do filme, a rivalidade entre Ellie e Jocasta, interpretada por Synnøve Karlsen, estabelece o tom, mas o diretor reserva um brilho especial para sua protagonista.

Filme: Noite Passada em Soho

Direção: Edgar Wright

Ano: 2021

Gêneros: Terror/Mistério/Comédia

Nota: 9/10