O filme que chegou à Netflix esta semana vai fazer você querer ficar em casa e assisti-lo duas vezes

Damien Chazelle apresenta em “Babylon” uma imersão vigorosa nos primórdios de Hollywood, repleta de decadência, festas desenfreadas, fezes de elefante e uso excessivo de drogas. O filme começa com cenas de punições corporais, danças bacanais e mobília arremessada pelas janelas — tudo isso nos primeiros 15 minutos. Em comparação, “La La Land”, a obra vencedora do Oscar de Chazelle, uma homenagem aos sonhadores e artistas, se encolheria de medo diante de “Babylon”.

Criado para provocar e desafiar o público, este drama escandaloso refuta qualquer acusação de sentimentalismo direcionada a Chazelle. Destrói a ideia de que a era do cinema mudo de Hollywood foi um período refinado ou recatado. Foi um tempo de fronteira, uma terra sem lei onde a arte do cinema foi criada sem regras ou restrições. Era uma era onde almas ambiciosas buscavam se reinventar, mas não sem custos pessoais significativos.

Nosso ingresso nesse mundo turbulento se dá pelos olhos de dois personagens determinados: a atriz Nellie LaRoy(Margot Robbie) e o assistente de cinema Manny Torres (Diego Calva). Ambos são composições ficcionais, inspiradas por figuras históricas reais, assim como a maioria dos personagens do filme. Nellie incorpora elementos de Clara Bow, Joan Crawford, Jeanne Eagels e Alma Rubens. Manny, um mexicano-americano, representa os muitos imigrantes que deixaram sua marca na indústria.

Os caminhos de Nellie e Manny se entrelaçam tanto romanticamente quanto espiritualmente, representando estrelas gêmeas em uma ascensão meteórica. Calva retrata Manny com uma sensibilidade poética, enquanto Robbie oferece uma performance crua e de outro mundo. Embora o elenco seja extenso, é Robbie quem capta a essência de “Babylon”. Ela enfrenta demônios literais e metafóricos, deixando a sociedade educada com uma fala tão memorável quanto provocativa.

A representação dos anos 20 no filme pode beirar o inacreditável, mas raramente parece inautêntica. Demonstra uma imaginação bem pesquisada. A vibrante trilha sonora de jazz de Justin Hurwitz é inspirada na cena musical underground do início de Los Angeles. O traje deslumbrante de Nellie, com lantejoulas azuis, pode parecer mais adequado para o Studio 54, mas o design de figurino de Mary Zophres é baseado nos estilos ousados de Clara Bow e suas contemporâneas. O visual de Nellie, criado por Jaime Leigh McIntosh e Heba Thorisdottir, é inspirado em fotos de fichas policiais da época.

A reinvenção se manifesta de maneiras diferentes para vários personagens, como a estrela estabelecida Jack Conrad (Brad Pitt). A presença de Pitt é complexa, dadas as recentes acusações de violência doméstica por sua ex-esposa, Angelina Jolie, que ele nega. Conrad se diverte ao se pintar como um amante italiano. Em contraste, a cantora Lady Fay Zhu (Li Jun Li) navega pelas águas traiçoeiras do exotismo, cuidadosamente construindo sua imagem em espaços dominados por brancos. O trompetista negro Sidney Palmer (Jovan Adepo) enfrenta um momento doloroso quando lhe oferecem a chance de se tornar uma estrela, mas somente se ele escurecer sua pele, destacando os preconceitos raciais da indústria. Em “Babylon”, destacar-se é essencial, mas deve conformar-se às normas sociais.

Ambientado em 1926, o filme retrata a transição de Hollywood para o cinema sonoro como um desastre criativo. Diretores ficam confinados a pequenos estúdios sonoros, e os atores precisam acertar marcas específicas para serem ouvidos pelos microfones. Um novo código moral conservador emerge à medida que a indústria se torna mais corporativa. Chazelle traça uma linha desde essa era até o icônico “Cantando na Chuva” (1952) e, em seguida, para os tempos modernos. Como ele faz isso é algo tão maravilhoso que não vale a pena estragar. O filme termina com um personagem derramando lágrimas silenciosas. Essas lágrimas são pela beleza transcendental do cinema ou pela dor sofrida em sua criação? Chazelledeixa essa pergunta provocativamente sem resposta.

Filme: Babylon

Direção: Damien Chazelle

Ano: 2022

Gêneros: Drama/Comédia

Nota: 10