No Prime Video: o filme mais impressionante e emocionante do cinema mundial nos últimos 2 anos

Na mitologia nórdica, cada indivíduo possui um período específico na existência terrena, tempo suficiente para descobrir a si mesmo, desenvolver suas habilidades, deixar um legado significativo e, eventualmente, partir para outra dimensão, da qual ninguém retorna fisicamente.

As nornas, três anciãs do panteão nórdico que determinam o destino dos deuses e humanos, são responsáveis por tecer, manter e cortar o fio da vida. Cloto, Láquesis e Átropos, suas equivalentes na mitologia grega, desempenham um papel crucial ao lado de Odin, o principal deus nórdico. Esta proximidade com Odin é destacada desde o início de “O Homem do Norte”, uma representação meticulosa de uma antiga lenda escandinava, habilmente dirigida por Robert Eggers.

Entre 1599 e 1601, William Shakespeare (1564-1616) adaptou a história de um príncipe dinamarquês, atormentado pelo desejo de vingar o pai, em “Hamlet”. Eggers, mantendo-se fiel aos elementos originais, reconta a saga de Amleth, um príncipe guerreiro viking de uma terra situada onde hoje seriam Noruega ou Suécia. Quando criança, Amleth testemunha o assassinato de seu pai pelo tio bastardo.

Eggers, ao colaborar com o poeta e romancista islandês Sjón, famoso por suas parcerias com Björk e trilhas para filmes de Lars von Trier, cria um roteiro onde a violência se torna um personagem independente, permeando a narrativa de maneira inquestionável.

A habilidade de Eggers em imergir o espectador em atmosferas de terror e perturbação mental é evidente, como já demonstrado em “O Farol” (2019) e “A Bruxa” (2015). Em “O Homem do Norte”, ele leva o público ao extremo com a ajuda da trilha sonora de Robin Carolan e Sebastian Gainsborough e da cinematografia sombria e bela de Jarin Blaschke.

A cena de abertura estabelece a obra como uma peça essencial do cinema contemporâneo. A edição de Louise Ford conecta a visão inovadora de Eggers sobre o mito de Amleth ao “Hamlet” (1948) de Laurence Olivier (1907-1989). A maldição de Odin sobre Amleth e seus descendentes, decorrente de uma traição mortal, é uma adaptação notável da famosa cena das bruxas e dos espectros do Hel, o reino dos que morrem sem glória.

Alexander Skarsgård retrata de forma intensa o tormento de Amleth em sua busca por vingar o pai, o rei Aurvandill, interpretado por Ethan Hawke, uma jornada iniciada pelo jovem Amleth, vivido por Oscar Novak. Após 137 minutos de narrativa, Amleth cumpre seu destino e encontra o amor, mas não como homem. Olga, a guardiã da Floresta de Bétulas, destaca-se ao longo do filme, e Anya Taylor-Joy aproveita ao máximo a oportunidade para evidenciar que esta história transcende nosso tempo presente.

Filme: O Homem do Norte

Direção: Robert Eggers

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Thriller/Ação/Aventura/Drama

Nota: 10