Na Netflix: o filme de ação frenético e imperdível que vai te prender no sofá neste fim de semana

Famílias podem rimar com violência em suas variadas acepções, especialmente quando um dos membros tem uma predisposição para acertos de contas fora do alcance da Justiça. A existência de um homem oscila entre a paz dos cemitérios e a guerra interna travada contra os demônios de um passado irredutível, sendo dominado por uma necessidade de reparação que se torna sua única razão para seguir vivendo.

“Xtremo” narra a jornada de um anti-herói furioso, que ainda assim desperta compaixão por tudo o que poderia ter sido e não foi, em parte por sua culpa, mas também devido à interferência cruel de quem era mais que um amigo. Sob a direção de Daniel Benmayor, o filme mergulha sem dificuldade no mundo paradoxal do protagonista, um homem acostumado ao crime que busca um novo caminho, mas que, como era de se esperar, se vê preso por contratempos que não poupariam nem a mais inocente das criaturas.

Uma vista aérea de Barcelona à noite, destacando a bem iluminada Catedral da Sagrada Família, é a maneira que o roteiro de Iván Ledesma encontra para introduzir a grande ironia que permeia todo o filme, uma crônica sangrenta de afetos fracassados. A câmera percorre as ruas da capital catalã até que um telefone começa a tocar; Rafa, o chefão do submundo espanhol vivido por Andrés Herrera, utiliza um método peculiar para infundir autoconfiança no filho enquanto se dirige ao final da Rambla, onde fica o Porto.

É lá que ocorre o primeiro grande conflito da história, envolvendo o pagamento de meio milhão de euros pelo resgate de um lote de produtos retidos na alfândega e contêineres recheados de drogas, confirmando a vocação crítica do texto de Ledesma. Este deixa o enredo nebuloso e temperado com um ácido politicamente incorreto, mencionando negociações com bandidos colombianos que Lucero, o gângster interpretado por Óscar Jaenada, é encarregado de tratar.

Ele carrega uma mala supostamente cheia de dinheiro, mas o que se segue é uma sucessão de violência e barbárie, características marcantes de um filme com esse título. A ação se desenrola num laboratório químico ao lado de um galpão onde delinquentes de facções rivais se enfrentam e um deles pega fogo, até que a cena arrefece e Benmayor tem a chance de esclarecer alguns pontos.

Maximo, o assassino de aluguel interpretado por Teo García, surge na trama quase contra sua vontade, contrariado por ter que sujar as mãos novamente com o sangue dos criminosos; contudo, dessa vez sua intervenção nas questões dos reis do crime é motivada por uma razão muito importante. Assim como seu personagem, García supera supostas dificuldades ao equilibrar vilania e honradez em uma das produções mais intensas do cinema espanhol, que vem ganhando destaque também nesse gênero.

Filme: Xtremo

Direção: Daniel Benmayor

Ano: 2021

Gênero: Ação/Policial/Drama

Nota: 8/10