Filme sobre tragédia real sem precedentes que deixou o mundo atônito, na Netflix

O terrorismo islâmico não teve início em 11 de setembro de 2001, com o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, um marco do capitalismo norte-americano. Este ataque, coordenado por Osama bin Laden (1957-2011), um ex-aliado dos Estados Unidos que se tornou inimigo, culminou em sua morte durante uma operação militar dos Estados Unidos no Paquistão, após uma década de buscas intensas.

O sucesso dessa ação criminosa, que derrubou os icônicos arranha-céus de Manhattan, serviu de inspiração para outros extremistas que usam a religião como pretexto para disseminar ódio e promover ideologias perigosas. Um exemplo disso foi o ataque perpetrado por nove atiradores em Mumbai, no dia 26 de novembro de 2008. Eles alvejaram transeuntes na estação ferroviária de Chhatrapati Shivaji e depois avançaram sobre os hóspedes do luxuoso Hotel Taj Mahal.

O filme “Atentado ao Hotel Taj Mahal”, na Netflix, do diretor australiano Anthony Maras, relembra esse terrível episódio que resultou na morte de 167 pessoas, a maioria hóspedes e funcionários do hotel, além dos terroristas recrutados pela Al-Qaeda. Outras 327 pessoas ficaram feridas. Maras e o corroteirista John Collee iniciam o filme mostrando a chegada dos terroristas a Mumbai pelo poluído rio Ulhas e seguem com cenas de violência intensa, quase sensacionalista, para retratar a tragédia em cada movimento dos assassinos. A fotografia sombria de Nick Remy Matthews contribui significativamente para a atmosfera de horror.

Com esta obra, Maras se junta a diretores como Paul Greengrass e Kathryn Bigelow, que também abordaram episódios de barbárie em filmes como “Voo United 93” (2006), “22 de Julho” (2018), “Guerra ao Terror” (2008) e “A Hora Mais Escura” (2012). Maras destaca a natureza sombria dos eventos, mas também presta homenagem aos heróis que, mesmo sem garantias de sobrevivência, conseguiram conter a violência e dignificar os reféns.

Dentro do Hotel Taj Mahal, o garçom Arjun e o chef Hemant Oberoi, que antes estavam em lados opostos na hierarquia do hotel e em uma disputa velada, esquecem suas diferenças e se unem em estratégias mais instintivas do que racionais para salvar quase duas centenas de pessoas. Dev Patel e Anupam Kher, que interpretam Arjun e Oberoi, respectivamente, personificam a humanidade que nos une em momentos de extrema adversidade. Nas raras pausas dramáticas, eles elevam o filme a uma dimensão poética, mostrando que a sobrevivência só seria possível através da união, como reiterado pelo personagem de Kher.

O filme equilibra-se delicadamente nessa tensão, provocando o espectador a se perguntar: “E se fosse comigo?” Essa reflexão continua a ressoar, mesmo após o fim do filme.

Filme: Atentado ao Hotel Taj Mahal

Direção: Anthony Maras

Ano: 2018

Gêneros: Thriller/Ação

Nota: 8/10