Assistido por 15 milhões de pessoas até agora, filme é o mais visto do mundo na Netflix da atualidade

Riccardo Scamarcio interpreta Vito Corleone, o personagem central do épico pessoal de Renato De Maria, “Nada Santo” (2019), que lembra o estilo grandioso de “O Poderoso Chefão” de Francis Ford Coppola. Assim como Coppola, De Maria constrói sua narrativa em torno do protagonista.

Em “Desaparecidos na Noite”, Scamarcio assume novamente um papel sombrio, interpretando um homem cuja imagem turva se clareia à medida que ele embarca em uma operação ilegal para recuperar seus filhos, que acredita terem sido sequestrados enquanto ele assistia a um jogo de futebol na televisão. Isso ocorre após o término abrupto e melancólico de um casamento aparentemente feliz. Os roteiristas Patxi Amezcua, Alejo Flah e Luca Infascelli exploram ao máximo a ideia de um homem frágil, cada vez mais perplexo diante de uma série de eventos misteriosos envolvendo suas crianças e sua ex-esposa, que se revela a grande antagonista desse noir de combustão lenta.

As escolhas sempre moldam a vida de um indivíduo. Nosso destino é uma consequência direta de nossas ações presentes, uma premissa essencial para compreender e aceitar o futuro. Casamentos podem ser vistos não apenas como a união de duas pessoas que fazem votos de amor eterno, mas também como a fusão de vidas fragmentadas, que se unem em momentos de vulnerabilidade. Muitas vezes, são essas fraquezas compartilhadas que transformam o erro da união em um vínculo duradouro, possivelmente até após a morte, destacando a lealdade com que os cônjuges se veem.

Quando os casais reconhecem, muitas vezes após inúmeras batalhas contra desafios imensos, que estão juntos para descobrir o que os motiva a continuar, sufocando ilusões sobre amor eterno e paixões intensas além do tempo apropriado, eles têm uma chance exponencialmente maior de encontrar a felicidade. Mesmo que essa felicidade nunca seja completa e pareça sempre precisar de reforço, há uma possibilidade de um entendimento profundo entre eles.

Na trama, Pietro (Scamarcio) e Elena (Annabelle Wallis), uma psiquiatra americana, vivem em Puglia, cidade natal de Pietro. As desavenças do casal, intensificadas pelo vício em jogos de Pietro, preparam o público para o que está por vir. Quando seus filhos desaparecem, Pietro é forçado a procurar Nicola (Massimiliano Gallo), seu ex-melhor amigo, agora um poderoso chefe da Camorra, a máfia do sul da Itália. Mesmo que o desenrolar da história seja previsível, De Maria consegue surpreender os espectadores com uma reviravolta estimulante, cumprindo o que parecia ser seu objetivo desde o início.

A narrativa de “Desaparecidos na Noite”, na Netflix, é um exemplo do quanto as escolhas e o destino estão interligados. A busca de Pietro por seus filhos é um reflexo de suas decisões passadas e da inevitabilidade do futuro. A trama, embora tenha elementos previsíveis, consegue envolver e surpreender, mantendo a atenção do público até o final. A interpretação de Scamarcio, juntamente com a direção de De Maria, cria uma experiência cinematográfica rica e envolvente, que explora profundamente os temas de fragilidade humana, lealdade e a complexidade das relações pessoais.

Filme: Desaparecidos na Noite

Direção: Renato De Maria

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Suspense

Nota: 8/10