Baseado em fenômeno literário com 300 milhões de cópias vendidas, romance está na Netflix

Desde o início da expressão literária, os romances sempre estiveram intimamente ligados à tragédia. Exemplos claros podem ser encontrados na mitologia grega, como as histórias de Orfeu e Eurídice ou de Édipo e Jocasta. Essa ligação criou a ideia de que todo amor envolve sofrimento e desafios a serem superados para se provar verdadeiro. Com o tempo, essa noção se tornou tão enraizada culturalmente que as canções românticas frequentemente falam de amores dolorosos e os filmes retratam relacionamentos que enfrentam inúmeras provações antes de, possivelmente, alcançar um final feliz. No cotidiano, muitas pessoas passaram a acreditar que é necessário sofrer por amor para que ele triunfe.

Na série de romances de Ariana Godoy, “Através da Minha Janela 3: Olhos nos Olhos”, essa premissa continua presente. A história de Raquel e Ares, interpretados por Clara Galle e Julio Peña, respectivamente, permanece centrada em uma trajetória amorosa marcada por dificuldades e incertezas. No entanto, ao contrário dos filmes anteriores, este terceiro capítulo apresenta um desenvolvimento mais maduro e menos dramático.

Esta narrativa segue uma fórmula consagrada por sucessos como “Crepúsculo” e “50 Tons de Cinza”, onde uma jovem comum se envolve com um rapaz extremamente rico, bonito e enigmático, envolto em uma aura de mistério e atração sexual. Após os eventos de “Através da Minha Janela: Além-mar”, Raquel e Ares estão separados, atormentados pela culpa pela morte trágica de um amigo, Yoshi (Guillermo Lasheras), que sofreu um acidente de moto.

Para aqueles que não acompanharam os filmes anteriores, é importante lembrar que Raquel e Ares se conheceram como vizinhos em Barcelona e desenvolveram uma intensa obsessão mútua. Atualmente, Ares está em Estocolmo estudando medicina, enquanto Raquel permanece em Barcelona, vivendo com sua família e perseguindo seu sonho de se tornar escritora. Ela está em um relacionamento com Gregory (Ivan Lapadula), enquanto Ares namora Vera (Andrea Chaparro), uma jovem de uma família aristocrática. Com o retorno de Ares à casa do pai para as festas de fim de ano, eles se reencontram, reacendendo antigos sentimentos e provocando novas tensões.

O reencontro inevitavelmente reacende a chama entre Raquel e Ares, criando novos conflitos. Gregory descobre que o livro que Raquel está escrevendo é sobre sua história com Ares, e Artemis (Eric Masip), irmão de Ares, enfrenta seus próprios dilemas ao se envolver com Claudia (Emilia Lazo), ex-funcionária da família, que está grávida e cansada das atitudes da família dele. Artemis se vê dividido entre sua família e seu amor por Claudia. Paralelamente, a empresa do pai de Ares está à beira da falência e a fusão com a empresa da família de Vera surge como uma tábua de salvação, colocando Ares sob a pressão de manter seu relacionamento com Vera para ajudar sua família.

Nesse contexto, Ares precisa decidir entre seguir seu coração e ficar com Raquel ou atender às expectativas familiares e permanecer com Vera. Esse dilema central impulsiona a trama e obriga Ares a tomar decisões difíceis sobre seu futuro.

Embora previsível e voltado principalmente para o entretenimento, o terceiro filme da sequência, disponível na Netflix, é considerado o mais bem-executado da franquia até agora.

Filme: Através da Minha Janela 3: Olhos nos Olhos

Direção: Marçal Forés

Ano: 2024

Gênero: Romance/Drama/Comédia

Nota: 8/10