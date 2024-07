No Prime Video: comédia romântica que arrecadou 6 vezes o próprio valor nas bilheterias vai melhorar instantaneamente seu humor

Quem é fútil? Uma garota loira, vaidosa e que adora cor-de-rosa, mas está disposta a quebrar paradigmas, combater a rivalidade feminina e lutar pelos direitos dos animais ou a alta sociedade moralista, hegemônica e exclusiva? “Legalmente Loira” tem muitos diálogos inacreditavelmente bobos, mas com uma profundidade inimaginável. Baseado no livro homônimo de Amanda Brown, a ficção se inspirou na própria realidade para acontecer.

Amanda Brown foi acadêmica de Direito na Universidade de Stanford e experimentou os dissabores de uma comunidade acadêmica exclusiva. Por causa de sua aparência, ela se sentiu estereotipada e excluída. O ambiente competitivo e rigoroso aparentemente não era para garotas como ela. Ou assim os outros pensavam. Unindo experiências que viveu durante seu tempo lá e outras de sua própria imaginação, ela decidiu escrever a história de Elle Woods, interpretada no filme por Reese Witherspoon, no filme dirigido por Robert Luketic — o mesmo de “Quebrando a Banca” e “Verdade Nua e Crua”.

A personagem se tornou um ícone dos anos 2000, mas essa não foi a primeira vez que as patricinhas demonstraram ter conteúdo, como já vimos em “Patricinhas de Beverly Hills”. Reese adiciona uma camada de carisma e desenvoltura incrível a Elle, batizada por Brown em homenagem à revista de moda, companheira diária de sua rotina pesada em Stanford.

No roteiro, Elle é uma estudante de moda que decide mudar de rumo profissional depois de ser rejeitada pelo namorado Warner (Matthew Davis), de quem esperava um pedido de casamento. A justificativa do rapaz era que seu irmão estava noivo de uma garota séria, uma nerd de Direito em Yale. Ele também precisava corresponder às expectativas de sua família aristocrática e arrumar para si uma noiva à altura.

Como uma figura determinada e persistente, Elle tem um insight: para reconquistar Warner, é preciso que ela também estude Direito em uma universidade de elite. Como ele está prestes a entrar em Harvard, é para lá que ela decide ir. Durante as férias, ela se prepara arduamente para o LSAT, a prova eliminatória para o curso superior de Direito nos Estados Unidos. Depois de se dedicar completamente, ela faz um vídeo sobre sua rotina, consegue as cartas de recomendação com professores e acaba cumprindo todos os requisitos necessários para a tão sonhada vaga em uma das universidades mais exclusivas — senão a mais — do mundo.

Contudo, os primeiros dias de Elle no curso de Direito em Harvard não são fáceis. Descredibilizada por alunos e professores por sua aparência, ela também precisa resistir aos ataques de Vivian (Selma Blair), atual noiva de Warner, que também estuda lá. Elle percebe que precisa trabalhar dobrado para conseguir credibilidade como advogada.

Ao longo de sua jornada, ela não apenas prova que garotas “fúteis” podem ser também inteligentes, mas que não é apenas o QI que determina seu sucesso profissional, mas também sua ética, esforço, determinação e caráter. Toda essa provação vem com a recompensa de um diploma conquistado por mérito próprio, além do bônus de um novo amor, Emmett (Luke Wilson), um jovem advogado inteligente que acredita desde o princípio no potencial de Elle.

“Legalmente Loira”, no Prime Video, é um marco das comédias românticas dos anos 2000 e já está com o terceiro filme da sequência em fase de produção. Leveza, diversão e reflexão marcam essa deliciosa jornada pelo mundo cor-de-rosa de Elle.

Filme: Legalmente Loira

Direção: Robert Luketic

Ano: 2001

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8