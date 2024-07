Indicada ao Oscar 2024, obra-prima de Todd Haynes no Prime Video conta a história de um abuso que chocou o mundo

Em 18 de junho de 1996, a professora de ensino fundamental Mary Kay Letourneau (1962-2020) foi flagrada pela polícia com seu aluno de 12 anos, Vili Fualaau, dentro de um carro em um local isolado. Esse envolvimento inapropriado e criminoso resultou em uma sentença de oito anos de prisão para Letourneau, a qual foi parcialmente revertida para serviços comunitários em 4 de agosto de 2004. Esse caso gerou um grande impacto na sociedade americana e influenciou mudanças significativas no sistema jurídico e nas políticas educacionais globalmente, enquanto Letourneau nunca demonstrou remorso por suas ações.

A complexa trajetória de Letourneau após seu encarceramento, marcada por autoconfiança e ressentimento, é retratada no filme “Segredos de um Escândalo”. A obra, dirigida por Todd Haynes, adapta livremente a história real, utilizando elementos cênicos para criar uma narrativa ambígua e intensa. O roteiro, assinado por Samy Burch e Alex Mechanik, transforma o filme em um exercício de metalinguagem, adicionando uma terceira personagem que desestabiliza ainda mais a já tumultuada relação do casal central, inserindo-se na família enquanto demonstra uma repulsa mal disfarçada.

Gracie Atherton-Yoo e Joe Yoo vivem uma vida aparentemente tranquila em Savannah, Geórgia, até a chegada de Elizabeth Berry, uma atriz que se infiltra na família para estudar Gracie, a quem interpretará em um próximo filme independente. Duas décadas antes, Gracie havia sido formalmente acusada por envolvimento com um colega de trabalho, um menino de treze anos, enquanto trabalhava em um pet shop. Haynes reconstrói o passado de Gracie e Joe sem recorrer a flashbacks visuais, confiando no texto de Burch e Mechanik e mantendo o foco na nova dinâmica familiar com Elizabeth, que eles conhecem durante um churrasco.

Gracie, agora dona de casa que aceita encomendas de bolos, é interpretada por Julianne Moore, que humaniza uma figura naturalmente controversa. O diretor, por sua vez, estabelece diferenças claras entre Gracie e Sheba Hart, personagem de Cate Blanchett em “Notas Sobre um Escândalo” (2006). As semelhanças entre os dois filmes, começando pelo título, tornam-se evidentes ao longo da narrativa, revelando mais sobre o temperamento de Gracie, que parece não ter outro interesse além de sua família com Joe, mesmo após um casamento anterior com Tom, interpretado por D.W. Moffett.

Após introduzir o conflito principal, Haynes foca em episódios da primeira família de Gracie. Uma sequência notável apresenta Georgie, o filho mais velho de Gracie e Tom, vivido por Cory Michael Smith, oferecendo uma visão profunda do caráter de Gracie. No segundo ato, o filme retorna ao triângulo formado por Gracie, Joe e Elizabeth, explorando as complexidades dessas relações. Joe, interpretado por Charles Melton, revela suas fragilidades, enquanto Elizabeth oscila entre a superioridade e a subserviência, imersa na nova realidade que escolheu.

Uma cena crucial apresenta Gracie e Elizabeth trocando confidências diante de um espelho, sob o pretexto de orientações de maquiagem para o filme. Natalie Portman, no papel de Elizabeth, emula a dualidade entre o sagrado e o profano, reminiscentes de seu desempenho em “Cisne Negro” (2010), de Darren Aronofsky. A ideia de transformação é central, simbolizada pelo hobby de Joe em criar lagartas que se transformam em borboletas monarcas. No clímax, Gracie profere uma frase enigmática a Elizabeth: “Gente insegura é perigosa”, deixando no ar se refere a si mesma ou envia um recado à sua ex-aliada.

“Segredos de um Escândalo” é uma obra complexa que explora os limites da moralidade e da transformação pessoal, oferecendo uma narrativa rica e multifacetada que prende a atenção do espectador até o fim.

Filme: Segredos de um Escândalo

Direção: Todd Haynes

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Suspense

Nota: 10