Produzido por Martin Scorsese e Steven Spielberg, filme na Netflix foi indicado a 180 prêmios, incluindo 7 Oscars

Martin Scorsese e Steven Spielberg, que produziram “Maestro”, inicialmente consideraram dirigir o filme. No entanto, ao verem a atuação de Bradley Cooper em “Nasce Uma Estrela”, decidiram entregar a direção a ele. Cooper, além de co-escrever o roteiro com Josh Singer, também assume o papel principal, interpretando Leonard Bernstein, um renomado maestro, músico e compositor americano. Sua performance é destacada pela habilidade em equilibrar diversas funções durante as filmagens, onde ele frequentemente orientava a equipe técnica enquanto atuava, demonstrando um controle completo sobre o processo criativo.

Retratar uma figura real é uma tarefa complexa que demanda uma combinação de precisão e respeito. Cooper conseguiu isso com maestria, evitando caricaturas e apresentando uma interpretação fiel e sutil das nuances de Bernstein. Anos de preparação culminaram na recriação de momentos icônicos, como a condução da Orquestra Sinfônica de Londres na Catedral de Ely. Um detalhe que gerou discussões foi a utilização de uma prótese de nariz, escolhida após extensos testes de maquiagem. Embora parecida com o nariz original de Bernstein, a prótese foi aprovada pelos filhos do maestro, apesar das críticas externas.

O filme acompanha a trajetória de Bernstein ao longo de mais de quatro décadas, explorando seu casamento de fachada com a atriz Felicia Montealegre, interpretada por Cary Mulligan, e suas relações pessoais complexas, incluindo romances com outros homens. Visualmente, o filme é um espetáculo detalhado, mas do ponto de vista narrativo, acaba repetindo fórmulas comuns de cinebiografias.

O retrato que o filme pinta é o de um mundo dominado por homens, onde Bernstein, apesar de ser um artista brilhante, não consegue traduzir essa grandeza para sua vida doméstica. Sua esposa se dedica completamente a ele e aos filhos, mas não recebe a mesma dedicação em troca. Isso levanta a questão da fidelidade do filme aos eventos reais, um nível que pode ser considerado razoavelmente alto, já que a produção foi acompanhada pelos filhos de Bernstein.

A obra mostra Bernstein como uma figura dupla, oscilando entre o artista popular e o músico erudito. Seus casos com homens, embora conhecidos por sua esposa, levaram a um isolamento progressivo dela, que sacrificou sua própria felicidade pela dele. Em casa, Bernstein é retratado como melancólico e insatisfeito, enquanto em seus relacionamentos extraconjugais, ele se mostra exuberante e animado.

O filme, que está na Netflix, não se aprofunda suficientemente na complexidade de seu relacionamento com Felicia ou na sua personalidade multifacetada, deixando várias questões importantes apenas superficialmente abordadas, incluindo sua relação distante com os filhos, que, apesar da admiração por ele, sofriam com sua ausência constante. A narrativa não apresenta confrontos ou resoluções claras, mantendo um tom de silêncio e aceitação tácita.

Filme: Maestro

Direção: Bradley Cooper

Ano: 2023

Gênero: Biografia/Drama

Nota: 9/10