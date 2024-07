Belíssimo drama europeu sobre heroísmo desconhecido durante Holocausto, na Netflix

Apesar das atrocidades cometidas pelos nazistas durante o Holocausto, inúmeros indivíduos corajosos emergiram de suas vidas comuns para tentar amenizar o horror ao seu redor. Na Segunda Guerra Mundial, diversas pessoas comuns tiveram a oportunidade de fazer a diferença e salvar vidas. Essas histórias, muitas vezes, só vêm à tona anos depois, sendo contadas em livros e filmes que eternizam seus feitos. Em “O Banqueiro da Resistência”, conhecemos a história de dois irmãos banqueiros que se empenharam em financiar a resistência contra os nazistas na Holanda.

Walraven van Hall (interpretado por Barry Atsma) e Gijs van Hall (interpretado por Jacob Derwig) são irmãos e banqueiros que conseguem mobilizar o setor financeiro holandês para falsificar promissórias e trocá-las por notas autênticas no Banco Central. Embora o plano pareça simples na teoria, sua execução é engenhosa e repleta de obstáculos, exigindo que ambos se arrisquem constantemente para completar todas as etapas dessas transações. Esses recursos eram destinados a financiar greves de trabalhadores, espionagem, atividades de guerrilha, auxiliar vítimas, atrasar a deportação de judeus, sabotar a logística nazista, adquirir armamentos, entre outras ações.

No início do filme, Walraven, o arquiteto do plano, assegura que o sistema é infalível e seguro. No entanto, à medida que as operações avançam, fica evidente que a empreitada para prejudicar os planos da SS na Holanda é extremamente perigosa, colocando todos os envolvidos, inclusive suas famílias, em risco iminente de prisão e morte. Com a autorização do governo holandês exilado em Londres para desviar 30 milhões de euros do Banco Central, os irmãos expandem suas operações de tal maneira que acabam desviando cerca de meio bilhão de euros.

Embora o roteiro tenha algumas licenças históricas para aumentar o drama, ele foi baseado em informações coletadas de testemunhas reais, incluindo Aad, filho de Walraven, que também conversou com Barry Atsma, o ator que interpretou seu pai.

Este drama de guerra emocionante, dirigido por Joram Lürsen, é uma das maiores produções cinematográficas holandesas de todos os tempos. O filme concorreu no Festival de Cinema Holandês em 12 categorias e ganhou cinco Bezerros de Ouro, tornando-se a produção mais indicada da premiação. Foi o candidato holandês ao Oscar de Melhor Filme Internacional, embora não tenha sido selecionado pela Academia.

Com críticas positivas e grande aprovação do público, “O Banqueiro da Resistência” atraiu 100 mil espectadores no décimo dia de exibição e ultrapassou os 300 mil espectadores na quinta semana nos cinemas.

“O Banqueiro da Resistência”, na Netflix, envolve o público em sua complexa trama de conspiração, oferecendo não só um registro histórico de uma corajosa operação de fraude bancária que ajudou a sabotar os planos nazistas, mas também um entretenimento visualmente impactante, com atuações memoráveis.

Filme: O Banqueiro da Resistência

Direção: Joram Lürsen

Ano: 2018

Gênero: Drama/Guerra/Biografia

Nota: 9/10