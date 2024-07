Comédia romântica alemã que acaba de chegar à Netflix é diversão garantida e dose de ânimo para sua semana

A produção alemã da Netflix, “Noite de Jogos”, dirigida por Marco Petry e escrita por Claudius Plaging e Andrej Sorin, é uma comédia romântica que explora os desafios dos relacionamentos, especialmente quando, após conquistar a pessoa amada, é necessário conquistar também seus amigos. Os relacionamentos enfrentam vários desafios ao longo de sua duração, seja curta ou longa.

Após a primeira paixão, aquele momento em que pensamos que a pessoa é perfeita, vêm as verdadeiras provações. Quando a fase da lua de mel acaba, é preciso encarar a realidade da convivência com a pessoa amada e com aqueles que a acompanham, como amigos e familiares, além das bagagens emocionais. O passado exerce uma enorme influência nas relações, e “Noite de Jogos” aborda isso de maneira bem-humorada.

A trama começa com Pia (Janina Uhse) conhecendo Jan (Dennis Mojen) no parque, quando seus cachorros são flagrados cruzando. É paixão à primeira vista e rapidamente Pia e Jan passam a noite juntos. Eles nem percebem quando um mês se passa e continuam inseparáveis. Porém, Pia avisa Jan sobre um compromisso importante com seus amigos: a noite de jogos, uma tradição do grupo. Jan pede para Pia adiar o programa e ficar com ele, mas Pia explica que o compromisso é inadiável, pois seus amigos são como família e ela não os encontra desde que conheceu Jan. Então, ela o convida para se juntar a eles na noite de jogos para que possa apresentá-lo aos amigos. Jan aceita sem imaginar as implicações que essa noite terá em sua vida.

Jan informa seu amigo Alex (Edin Hasanovic) sobre um código secreto, que será enviado caso ele precise de ajuda. No início da noite, as coisas já começam um pouco estranhas, e Jan envia uma mensagem que é interpretada erroneamente por Alex, levando-o a provocar confusões no quintal da casa dos amigos de Pia.

Para complicar ainda mais, um convidado inesperado aparece. Mathias (Stephan Lucas) é o ex-namorado de Pia e comparece na tentativa de roubar a atenção dela, causar ciúmes em Jan e queimá-lo diante dos amigos. A noite se desenrola em uma sucessão de mal-entendidos, situações absurdas e cômicas que colocam à prova os sentimentos de Jan e Pia.

Os jogos incluem perguntas e respostas, tabuleiros, entre outros, e culminam em uma disputa de pingue-pongue nu, um jogo de RPG e até uma aventura no zoológico. A crescente tensão competitiva entre todos, especialmente entre Jan e Mathias, serve como pano de fundo para as cenas desconcertantes e engraçadas.

“Noite de Jogos” não é exatamente hilário e não traz nada de inovador ao gênero, mas cumpre bem sua missão de entreter. Além disso, desperta uma verdadeira torcida pelo sucesso de Jan e Pia, embora o desfecho da história seja previsível.

O desenvolvimento da trama é bastante clichê. As coisas precisam dar totalmente errado para finalmente darem certo. Enquanto o amor dos protagonistas é testado, as tensões no grupo também são reveladas, mostrando que outras relações estão sendo colocadas à prova. Divertida e dinâmica, esta comédia romântica está longe de ser leve.

Filme: Noite de Jogos

Direção: Marco Petry

Ano: 2024

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 8