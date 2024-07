No Prime Video: a inspiradora história real do vira-lata que mudou a vida de um homem

Cada um vive como lhe apetece. Enquanto uns só se animam a sair da cama se o destino for a geladeira, outros não se sentem como se a vida estivesse sendo desperdiçada da maneira mais imperdoável caso não possam lançar-se a uma ou outra peripeciazinha de quando em quando. Mikael Lindnord, um ex-piloto sueco, está na segunda categoria. Quando se aposentou, em 2015, Lindnord chegou à conclusão de que era cedo demais para vestir o pijama e decidiu sair pelo mundo inscrevendo-se em provas de resistência que, como se sabe, demandam bem mais que corpo em forma e disposição para superar eventuais reveses da natureza.

Numa dessas, no Equador, encontra um companheiro que vai com ele até o final, e “Uma Prova de Coragem” passa a dividir-se entre o arrojo de um homem desesperado por conferir sentido ao que resta de sua jornada e a pureza desse companheiro improvável, até que não seja mais possível vencer o artificialismo e a mesmice. Baseado em “Arthur: The Dog who Crossed the Jungle to Find a Home” (“Arthur: o cachorro que cruzou a selva para descobrir um lar”, em tradução livre), o livro de memórias de Lindnord publicado em 2016, o filme de Simon Cellan Jones leva a história da América do Sul para a República Dominicana e o autor-coprotagonista ganha o nome de Michael Light, um sujeito sem ocupação determinada, pai de uma menina e filho de um empresário que não lhe dá muito crédito. Um vira-lata que precisa de espaço.

Se para 99,9% da humanidade viver como Light não soa como o jeito mais divertido para se passar o tempo, o restante o faz com a energia e a convicção que tratam de embasbacar o mundo inteiro, tanto mais hoje, era em que imagens se transformaram num meio de se arrebanhar uma legião de fãs, que de bom grado sorvem essa influência no desejo oculto de um dia, quem sabe, ter a mesma coragem, o mesmo vigor, a mesma glória. O roteiro, do próprio Lindnord e Michael Brandt, se detém sobre os bastidores de uma competição sui generis, do homem contra seus limites: solitária, mas impossível de ser levada a termo sem o reforço de alguém com ambição, senso de oportunidade e instinto de sobrevivência equivalentes.

Light já havia tentado cruzar a linha de chegada de uma das tantas provas de resistência em conjunturas propositalmente difíceis, as Adventure Team Racing, disputadas por um grupo de cinco atletas. Fracassara, e agora a falta de patrocínio tornara-se um empecilho a mais para realizar o sonho de conseguir dar por concluída a prova ao menos uma vez. Mark Wahlberg incorpora com louvável inspiração esse homem destemido, meio incrédulo de tudo, e o longa vai indo bem, até que a certa altura, as cenas em que Light é obrigado a testar seus limites tornam-se enfarosas, e, longe de oferecer alívio, a incansável presença de Arthur, o cão que encontra perdido na floresta durante a de caminhada de mais de cem milhas, é um incômodo a mais. No fim, “Uma Prova de Coragem” testa nossa paciência ao se mostrar somente o testamento da vaidade humana. Os cães me comovem mais.

Filme: Uma Prova de Coragem

Direção: Simon Cellan Jones

Ano: 2024

Gêneros: Aventura/Drama

Nota: 7/10