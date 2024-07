Últimos dias para assistir a comédia romântica engraçadíssima com Chris Evans, na Netflix

Ninguém é imune a tropeços e quedas ao longo da vida. À medida que os anos passam, fica cada vez mais claro que viver é um constante processo de cair e levantar. Essa realidade se aplica tanto a homens quanto a mulheres, especialmente àquelas que não contam com apoio financeiro de parentes ou cônjuges. Desde pelo menos as últimas duas décadas, muitas mulheres têm optado por priorizar suas carreiras em detrimento de relacionamentos amorosos, mesmo que duradouros, buscando evolução profissional e independência.

No entanto, mesmo alcançando estabilidade financeira, boa saúde e adaptação às complexidades da vida, muitas mulheres ainda se deparam com um incômodo interno, um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Nesses momentos, é comum revisitar escolhas passadas e considerar mudanças para evitar o estigma de estar solteira e insatisfeita, aceitando com humildade as reviravoltas necessárias para encontrar um novo caminho.

Em “Qual Seu Número?”, dirigido por Mark Mylod, a personagem Ally Darling, interpretada por Anna Faris, ilustra bem essa jornada. Após mais um término de relacionamento, desta vez com Rick (Zachary Quinto), Ally se encontra em uma crise pessoal, buscando consolo na bebida. Faris traz à personagem um equilíbrio entre melancolia e cinismo, adicionando charme e credibilidade ao papel, mesmo diante de algumas inconsistências no roteiro de Gabrielle Allan e Jennifer Crittenden. A trama ganha fôlego quando Ally descobre uma pesquisa que afirma que mulheres com mais de dez parceiros sexuais têm menos chances de se casar. Assustada por ter tido 20 parceiros, ela decide reavaliar sua vida amorosa e profissional.

O plano de Ally é simples e, ao mesmo tempo, desesperado: ela decide rastrear todos os seus ex-namorados na esperança de reconquistar um deles. Para isso, conta com a ajuda de seu vizinho, Colin Shea, interpretado por Chris Evans. Desde o início, fica claro que Colin, com seu estilo despojado e charme descontraído, desempenhará um papel crucial na transformação da protagonista. Evans e Faris formam uma dupla dinâmica, evocando uma química reminiscentes de clássicos como “A Gata e o Rato” (1985), o que é um dos pontos fortes do filme.

A participação de Anthony Mackie como Tom Piper, um dos ex-namorados de Ally, adiciona um toque de humor e dinamismo à narrativa. A trama segue um caminho previsível, mas é sustentada pelo carisma e pela interação entre Faris e Evans. “Qual Seu Número?” oferece momentos de leveza e diversão, mesmo que a história em si não se desvie muito do esperado para uma comédia romântica.

“Qual Seu Número?”, na Netflix, é uma mistura de reflexões sobre escolhas de vida e busca por amor verdadeiro, com toques de humor e situações cômicas. Apesar de seguir uma fórmula conhecida, a performance de Anna Faris e Chris Evans eleva a experiência, tornando-o uma opção agradável para os fãs do gênero.

Filme: Qual seu Número?

Direção: Mark Mylod

Ano: 2011

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 7/10