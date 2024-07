Suspense agonizante é o filme mais assistido da Netflix na atualidade e a produção italiana mais vista de 2024

Riccardo Scamarcio, interpretando Vito Corleone sob a direção de Renato De Maria, criou seu próprio “O Poderoso Chefão” com o filme “Nada Santo” (2019). De Maria conferiu ao filme uma natureza épica, centrada na figura do protagonista.

Em “Desaparecidos na Noite”, Scamarcio assume novamente o papel de um personagem enigmático, cuja complexidade se revela conforme ele se envolve em uma trama ilegal para recuperar seus filhos, acreditando que foram sequestrados enquanto ele assistia a um jogo de futebol na televisão. Este evento ocorre após o término abrupto de um casamento que, aparentemente, era feliz.

Os roteiristas Patxi Amezcua, Alejo Flah e Luca Infascelli exploram ao máximo a ideia de um homem vulnerável, cada vez mais confuso diante de uma série de eventos misteriosos que envolvem seus filhos e sua ex-esposa, retratada como a grande antagonista deste noir de desenvolvimento lento.

As escolhas, de uma forma ou de outra, sempre pautam a vida do homem. Nosso destino está subordinado ao que fazemos do agora, condição essencial para compreender — e aceitar — o porvir. Casamentos podem ser a oportunidade ideal para que se unam não duas pessoas que trocam juras de amor eterno que não resistem à pálida luz da alvorada, mas paranoias de vidas fraturadas em alguma curva imprecisa do caminho, e, por uma razão compartilhada só pelos dois, são justamente essas suas debilidades que fazem com que o erro imperdoável da união transforme-se num vínculo que dura indefinidamente, quiçá para além da vida, e que desconcerta pela lealdade com que os cônjuges enxergam-se um ao outro.

Ao enfrentar os desafios de um casamento repleto de dificuldades e desilusões, muitas vezes travando batalhas contra problemas aparentemente insuperáveis, os cônjuges podem, eventualmente, perceber que estão unidos por uma força maior. Essa união, que vai além das fantasias infantis de amor eterno e das paixões ardentes da juventude, tem um potencial muito maior de trazer felicidade, mesmo que essa felicidade nunca seja plena e sempre necessite de manutenção. Até que a fonte seca de vez.

O Pietro de Scamarcio e Elena, a psiquiatra americana vivida por Annabelle Wallis, residem em Puglia, a cidade natal de Pietro. Este detalhe inicial já sugere a direção que De Maria pretende seguir com a narrativa. As constantes brigas do casal, motivadas pelo vício em jogo de Pietro, preparam o público para os eventos que se desenrolam.

Quando as crianças desaparecem, Pietro busca a ajuda de Nicola, seu ex-melhor amigo interpretado por Massimiliano Gallo, agora um poderoso líder da Camorra, a máfia do sul da Itália. Apesar da previsibilidade da trama, o diretor oferece uma reviravolta interessante para os espectadores menos atentos, cumprindo o objetivo que parecia claro desde o início.

Filme: Desaparecidos na Noite

Direção: Renato De Maria

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Suspense

Nota: 8/10