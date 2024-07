Com River Phoenix, filme que marcou uma geração está na Netflix

A infância é um período notável para explorar as transformações que nos acompanharão ao longo da vida. No filme “Conta Comigo”, dirigido por Rob Reiner, essa fase é retratada de maneira tanto serena quanto turbulenta, ao apresentar as primeiras vivências de quatro meninos. Reiner consegue evitar a simplicidade e muitas vezes refuta o belo e o lúdico. Ele exige do público uma introspecção, mostrando personagens que, embora demorando um pouco para se tornarem completamente nítidas, já nos são familiares.

A adaptação feita por Bruce A. Evans e Raynold Gideon do conto “O Corpo”, publicado na coleção “Quatro Estações” (1982) de Stephen King, mantém o suspense característico do autor em momentos específicos. Entretanto, o foco do filme está numa narrativa fluida, que integra de maneira orgânica os diversos episódios paralelos, assim como as histórias imaginativas e torrenciais das crianças. A narrativa parte de um flashback, revelando que Christopher Chambers, um advogado, foi esfaqueado ao tentar apartar uma briga em um restaurante. A morte de Chambers, interpretado por River Phoenix, não causa um impacto imediato devido à habilidade do diretor em suavizar a brutalidade do crime, conectando-a à premissa central do enredo.

Gordie Lachance, inicialmente um personagem secundário, ganha destaque interpretado por Wil Wheaton, o narrador da história. É perceptível que Gordie é um alter ego de King, um garoto estranho e complexo, lidando com a transição da infância para a adolescência, sofrendo rejeição do pai, interpretado por Marshall Bell, e apoiando-se em seu talento para escrever e inventar histórias, além de encontrar conforto em seu irmão Denny, vivido por John Cusack. Em uma tarde de verão de 1959, em uma Portland isolada, rumores sobre um corpo escondido em um bosque distante agitam a cidade. Trata-se de Ray Brower, um jovem cuja vida tem semelhanças notáveis com a de Gordie.

O filme ganha profundidade após a sequência clássica na estrada de ferro sobre o rio Willamette, onde Chris, o líder do grupo, Gordie, Vern (interpretado por Jerry O’Connell) e Teddy (vivido por Corey Feldman) têm um encontro com a morte. Reiner elabora as metáforas de King, como crianças problemáticas obcecadas com a morte, amizades que evitam que alguém se perca e os trilhos como símbolo da jornada humana, com o humor leve dos quatro amigos. No final, é revelado quem realmente é Ray Brower e como terminou sua curta e infeliz trajetória. Gordie/King já havia deixado claro seus sentimentos sobre si mesmo, seu pai e seu irmão, de quem se separou definitivamente.

“Conta Comigo”, na Netflix, é um retrato poderoso sobre a vida e as dolorosas metamorfoses do amadurecimento, antes de enfrentarmos obstáculos cada vez mais frequentes e desafiadores. Todos nós temos um pouco de Gordie Lachance, até o momento em que o Stephen King que se esconde dentro de nós grita, indicando a hora de virar a chave e crescer.

Filme: Conta Comigo

Direção: Rob Reiner

Ano: 1986

Gêneros: Aventura/Drama

Nota: 9/10