Proibido para cardíacos: suspense que acaba de chegar à Netflix vai fazer o coração sair pela boca

Remake do suspense espanhol de Patxi Amezcua, lançado em 2013 e chamado “Sétimo”, estrelado por Ricardo Darín, “Desaparecidos na Noite” é um filme de Renato de Maria, protagonizado por Riccardo Scamarcio. Pietro (Scamarcio) é um homem com um passado obscuro que agora tenta ser responsável e honesto. Há algum tempo, ele trabalhava para um perigoso traficante de drogas e se endividou depois de se viciar em jogos. Ele está prestes a perder sua belíssima casa de campo em Puglia, na Itália, mas deseja lutar até o fim por ela para reformá-la e transformá-la em um hotel.

Recém-divorciado de Elena (Annabelle Wallis), que está se recuperando de um vício em analgésicos, os dois brigam pela guarda dos filhos, Giovanni (Lorenzo Ferrante) e Bianca (Gaia Coletti). Apesar disso, eles tentam lidar com a situação de forma respeitosa e civilizada.

Quando há filhos envolvidos, o divórcio é, sem dúvidas, muito mais complicado e doloroso, porque envolve os sentimentos de outras pessoas além do casal. Além disso, nenhum dos dois pais deseja se afastar das crianças. Compartilhar a guarda significa que, enquanto os filhos estiverem com um dos pais, não estarão com o outro, e isso desencadeia vários outros problemas que incluem responsabilidade, confiança, pontualidade e comprometimento. A rotina das crianças não pode ser alterada. É preciso estabelecer vários acordos e realizar negociações pacíficas para não gerar transtornos maiores entre todas as partes.

Por isso, muitos casais acabam se submetendo a casamentos fracassados, apenas para não se separarem de seus filhos, não fragmentar a família e não abalar demais a rotina. Famílias podem ser bem complicadas quando as coisas não dão certo.

No entanto, em “Desaparecidos na Noite”, na Netflix, Pietro e Elena tentam levar a situação da forma mais amigável possível. As coisas tomam rumos assustadores quando os pequenos Giovanni e Bianca vão passar o fim de semana com o pai e acabam desaparecendo no meio da madrugada, enquanto dormem. Pietro liga para Elena imediatamente, que corre para a casa dele para entender o ocorrido. Pouco depois, ele recebe uma ligação de um suposto sequestrador exigindo 150 euros pelo resgate das crianças.

Desesperada, Elena sugere a Pietro que ele procure seu ex-chefe criminoso, Nico (Massimiliano Gallo), a única pessoa que poderia ter o valor. Pietro procura o homem, que aceita pagar a quantia, desde que ele realize um trabalhinho sujo: buscar drogas em um barco, na Grécia. Sem alternativa, Pietro aceita a missão e acaba se metendo em uma noite cheia de confusão e perigos.

Depois de retornar para casa com o dinheiro, na manhã seguinte, Pietro se depara com uma cena surpreendente: Elena e os filhos tomando café da manhã tranquilamente, como se nada tivesse acontecido e sem saber absolutamente nada sobre qualquer desaparecimento. Agora, Pietro não sabe se tudo aconteceu de verdade ou se estava alucinando.

A ideia do enredo lembra algo que já vimos antes, mesmo sem o filme de Amezcua. A atuação de Scamarcio é realmente de ponta, assim como a direção de Renato de Maria. O ponto de maior crítica aqui seria o andamento acelerado demais do filme, que faz perder um pouco do charme do suspense. Com um final apressado, a tensão acaba dissipada cedo demais.

Filme: Desaparecidos na Noite

Direção: Renato de Maria

Ano: 2024

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 8