Comédia romântica com Jennifer Lopez, na Netflix, vai deixar seu dia mais leve, otimista e iluminado

Os anos têm sido generosos com Jennifer Lopez. Nascida no bairro de Hell’s Kitchen, uma das áreas mais perigosas do Bronx, Nova York, e filha de imigrantes porto-riquenhos, Lopez tem dominado a indústria musical desde o final dos anos 1990, quando seu single “If You Had My Love” estourou em 1999. Desde então, ela tem demonstrado um crescente interesse pelo cinema, buscando sempre diversificar seus papéis e evitar rótulos.

Jennifer Lopez iniciou sua carreira cinematográfica com “Jovens em Conflito” (1987), dirigido por Connie Kaiserman. De lá, ela participou de grandes produções como “Anaconda” (1997), dirigido por Luis Llosa, e continuou a evoluir, tanto como artista quanto como pessoa. Ela tem selecionado projetos que ora a desafiam, ora a colocam em papéis confortáveis, como a personagem sedutora em “Case Comigo”.

A comédia romântica de Kat Coiro, baseada na graphic novel de Remy “Eisu” Mokhtar e Bobby Crosby publicada em 2020, permite que Lopez brilhe. O roteiro, escrito por Harper Dill, John Rogers e Tami Sagher, dá liberdade para que Lopez improvise e explore sua carreira de quase quatro décadas. Sua atuação em “Case Comigo” não apenas entretém, mas também surpreende pela autenticidade.

Em um mundo ideal, amor e dinheiro não se misturariam; cada um existiria em seu próprio universo, consciente de sua importância. No entanto, na realidade, é difícil manter um relacionamento sólido sem que questões financeiras interfiram. Planilhas de gastos, notas fiscais e investimentos fazem parte do cotidiano, e, longe de destruir relacionamentos, essas preocupações podem ajudar a manter a ordem e aliviar o peso do tempo.

Casar-se é uma aposta. Homens e mulheres se unem por razões variadas e muitas vezes incongruentes, com ou sem a presença do amor. Para Kat Valdez, a estrela pop vivida por Lopez, a solidão e a carência emocional se tornam insuportáveis a certo ponto, levando-a a buscar consolo em uma união que oferece alguma afinidade.

No início do filme, Kat ensaia uma apresentação com seu noivo, Bastian, que deveria ser o clímax da turnê “Marry Me”. A diretora constrói uma crítica ao mundo cruel do entretenimento, onde Kat é pressionada a selar seu compromisso no palco, diante de milhares de fãs e milhões de telespectadores, demonstrando um desprezo pela sua individualidade. No entanto, quando a relação com Bastian desmorona, Maluma dá lugar a Charlie, um professor de matemática interpretado por Owen Wilson, que se envolve na história de maneira improvável, típica de Hollywood.

Surpreendentemente, Lopez e Wilson desenvolvem uma química convincente, e rapidamente o personagem de Maluma é esquecido. Essa dinâmica é uma das proezas de Jennifer Lopez, mostrando sua capacidade de cativar o público e transformar situações improváveis em narrativas envolventes.

“Case Comigo, na Netflix, vai além de uma simples comédia romântica. Ele explora temas como a pressão do sucesso, a busca por autenticidade em um mundo superficial e a complexidade das relações humanas. Jennifer Lopez, com sua performance multifacetada, oferece uma visão introspectiva sobre a fama e o amor, questionando as expectativas impostas pela sociedade e pelo mercado de entretenimento.

O filme não apenas entretém, mas também provoca reflexões sobre a vida real. Jennifer Lopez, através de sua carreira diversificada e performances autênticas, continua a desafiar os limites e a redefinir seu espaço tanto na música quanto no cinema. “Case Comigo” é um exemplo claro de sua habilidade em transformar desafios em oportunidades, oferecendo ao público uma história que ressoa com verdade e emoção.

Filme: Case Comigo

Direção: Kat Coiro

Ano: 2022

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10