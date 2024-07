História de amor real vivida por uma das autoras mais conhecidas do mundo, na Netflix

Beatrix Potter (1866-1943) viveu em uma era onde a liberdade de espírito e a busca por independência eram desafios significativos, especialmente para mulheres. “Miss Potter”, dirigido por Chris Noonan, oferece um retrato complexo dessa figura icônica da Inglaterra do século 19, destacando suas lutas internas e a determinação em escapar do controle social que a cercava. O filme, inspirado na vida da escritora e ilustradora, revela as camadas mais profundas de uma mulher que buscava expressar seus sentimentos e percepções sobre o mundo ao seu redor, enquanto lutava por autonomia.

Chris Noonan, conhecido por sua habilidade em transformar o cotidiano em poesia visual, utiliza técnicas inovadoras para contar a história de Potter. Sua abordagem, que já havia sido criticada e elogiada em “Babe — O Porquinho Atrapalhado” (1995), reaparece em “Miss Potter” com um toque especial: a inserção de animações. Essas animações trazem à vida os personagens dos contos de Potter, como se saíssem das páginas dos livros para dançar em um balé visual com a protagonista. O roteiro de Richard Maltby Jr. complementa essa abordagem, destacando que a vida de Potter estava longe de ser um conto de fadas.

A sociedade de South Kensington, no oeste de Londres, via Potter como uma solteirona excêntrica, ocupada com seus cadernos repletos de desenhos de coelhos adoráveis. Esse hobby peculiar acabou por definir sua carreira profissional anos depois. Renée Zellweger, no papel de Potter, transmite uma confusão encantadora e multifacetada, lembrando vagamente sua performance como Roxie Hart em “Chicago” (2002), onde ela capturou a magia do teatro no cinema. Zellweger encarna Potter com uma mistura de doçura e determinação, refletindo a complexidade de uma mulher que desafiava as normas de sua época.

No coração da trama está o relacionamento entre Potter e Norman Warne, interpretado por Ewan McGregor. Warne, o jovem sócio da editora que publicaria os livros de Potter, desenvolve um interesse por ela que vai além do profissional. Sua entrada na vida de Potter não só a ajudou a consolidar sua carreira com a publicação de “A História de Pedro Coelho” (1901), um marco na literatura infantil, mas também trouxe um alívio para sua solidão. A química entre Zellweger e McGregor adiciona uma camada romântica à narrativa, capturando a essência de um amor que, embora essencial, enfrentou reviravoltas trágicas.

“Miss Potter”, na Netflix, acompanha a jornada de uma mulher que, apesar das adversidades, conseguiu se afirmar em um mundo dominado por homens. A história de Beatrix Potter é uma ode à coragem e à criatividade, mostrando que, mesmo em tempos de restrição, o espírito humano pode florescer. A luta de Potter por reconhecimento e a sua capacidade de transformar suas experiências pessoais em arte inspiram gerações, fazendo de “Miss Potter” um filme não apenas sobre uma escritora famosa, mas sobre a força da individualidade e da paixão artística.

Filme: Miss Potter

Direção: Chris Noonan

Ano: 2006

Gêneros: Romance/Drama/Biografia

Nota: 9/10