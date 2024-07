O filme que Tarantino considerou digno de um Oscar, mas foi subestimado pelos assinantes da Netflix

A vasta experiência de Grant Singer com videoclipes de astros como The Weeknd, Skrillex e Sam Smith certamente foi crucial para que ele desenvolvesse a disciplina necessária para levar a cabo um projeto ambicioso como “Camaleões”. Embora sua estreia na direção de ficção não fuja muito do convencional, seu domínio sobre o elenco e a capacidade de extrair o melhor de cada ator fazem uma diferença significativa, destacando seu filme em meio a muitos suspenses policiais, especialmente aqueles dirigidos por cineastas iniciantes.

Conforme a trama se desenvolve, fica evidente o esforço de Singer para evitar clichês, uma tarefa desafiadora que ele executa de maneira inconsistente. No entanto, não se pode negar que o filme oferece uma visão intrigante e original dos eventos, preparando o público para uma conclusão surpreendente.

A partir de certa fase da vida, os homens precisam de um motivo para recomeçar. É nesse contexto que se desenvolve o texto de Singer, Benjamin Brewer e Benicio Del Toro. Del Toro aparece apenas no meio do segundo ato, mas seu papel é crucial até o final. Enquanto isso, “Camaleões” explora o cotidiano de Will Grady, um homem que até então parece não ter enfrentado grandes dificuldades ou privações.

Justin Timberlake interpreta essa figura quase pura com a habitual competência, destacando-se em personagens cuja moralidade ambígua é revelada de forma lenta, algo que combina com sua imagem de bom rapaz. Grady, um grande empresário do setor imobiliário em Scarborough, no nordeste da Inglaterra, acaba de adquirir um palacete a um preço irrisório, algo que seria motivo de orgulho para sua mãe, Camille, interpretada por Frances Fisher, se ele não planejasse morar com sua namorada Summer Elswick, vivida por Matilda Lutz. Singer desenvolve esse conflito inicial revelando apenas o necessário para a compreensão da trama.

Quando Grady encontra o corpo de sua namorada, vítima de um assassinato brutal, sua sorte muda, como era de se esperar. Esse é o ponto de virada que permite ao diretor lançar sobre Timberlake a responsabilidade pelo crime, investigado pelo detetive Tom Nichols, conhecido por seu empenho obsessivo em casos semelhantes, e seu parceiro Dan Cleary, interpretado por Ato Essandoh, que equilibra a natureza um tanto sombria de Nichols.

Del Toro investe acertadamente no lado obscuro de seu anti-herói, conferindo-lhe uma melancolia profunda, evidenciada por seus olhos grandes e cercados por olheiras profundas. O casamento tumultuado com Judy, interpretada por Alicia Silverstone, também fornece momentos de alívio em uma narrativa marcadamente incômoda e sufocante, consolidando a estreia promissora de Singer.

Filme: Camaleões

Direção: Grant Singer

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Suspense/Policial

Nota: 9/10