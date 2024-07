Investimento de mais de 900 milhões de reais, filme é uma das maiores audiências da história da Netflix

A carreira de Ryan Gosling alcançou alturas consideráveis, especialmente considerando sua versatilidade em papéis diversos. Com performances marcantes em “La La Land — Cantando Estações” (2016), dirigido por Damien Chazelle, e “Drive” (2011), de Nicolas Winding Refn, Gosling conquistou reconhecimento e liberdade artística para escolher projetos inovadores. Embora não seja certo se o uso de atores talentosos como Gosling será uma tendência para validar novas produções, é evidente que plataformas de streaming estão investindo pesadamente em conteúdos que combinam sofisticação e popularidade, um equilíbrio difícil que a indústria cinematográfica contemporânea tenta alcançar.

Um exemplo desse investimento é “Agente Oculto” (2022), dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo. Com um orçamento de 200 milhões de dólares, o maior já alocado para um filme da Netflix, a produção adapta o romance de estreia de Mark Greaney, lançado em 2009. Este filme, que marca a tentativa da Netflix de criar sua própria megafranquia, depende fortemente de seu elenco estelar para se destacar.

No papel de Sierra Six, um espião cuja sentença é reduzida por Donald Fitzroy, interpretado por Billy Bob Thornton, Gosling conduz a narrativa com maestria. Quando seu novo chefe, Denny Carmichael, vivido por Regé-Jean Page, o incumbe de eliminar Lloyd Hansen, um ex-mercenário da CIA interpretado por Chris Evans, a trama ganha novos ares. Hansen, agora atuando no setor privado, utiliza seus conhecimentos sobre a agência para vender informações confidenciais, ou pelo menos sugere que o faz.

A introdução de Chris Evans no elenco ocorre num momento crucial, prevenindo que o roteiro de Christopher Markus, Joe Russo e Stephen McFeely caia na monotonia. O personagem de Evans, com seu cinismo e comentários provocativos, adiciona uma camada de complexidade e humor ao enredo. Essa interação inicial dá lugar a confrontos cada vez mais intensos, desafiando Six a descobrir se Hansen realmente possui o poder para causar uma crise internacional, especialmente após a morte de Carmichael.

Dani Miranda, interpretada por Ana de Armas, também tem um papel significativo, embora seu desempenho fique à sombra de Gosling. A dinâmica entre Six e Claire, a filha sequestrada de Fitzroy, interpretada por Julia Butters, adiciona uma dimensão emocional ao filme. A relação entre Six e Claire evolui de uma forma que humaniza o protagonista, destacando um lado mais vulnerável e paternal.

“Agente Oculto” se esforça para atrair um público diversificado, utilizando uma narrativa que combina ação intensa com momentos de introspecção e desenvolvimento de personagens. A interação de Six com Claire, por exemplo, não só enriquece a história, mas também reforça a ideia de que, apesar de seu exterior endurecido, Six possui uma profundidade emocional que o conecta de maneira inesperada com as pessoas ao seu redor.

Ryan Gosling, em seu papel como Sierra Six, encarna um herói complexo, cuja jornada vai além das missões típicas de espionagem. Ele representa um homem real enfrentando dilemas morais e pessoais, enquanto luta contra adversários poderosos. A performance de Gosling, aliada à direção hábil dos irmãos Russo, eleva “Agente Oculto” a um patamar que combina entretenimento de alta qualidade com uma reflexão sobre as nuances da natureza humana.

A produção destaca o compromisso da Netflix em criar conteúdos que não apenas entretêm, mas também provocam discussões sobre temas mais profundos. Através de personagens bem construídos e uma narrativa envolvente, “Agente Oculto” exemplifica a direção que a indústria do entretenimento está tomando, buscando constantemente inovar e oferecer experiências cinematográficas que ressoam com o público em múltiplos níveis.

Filme: Agente Oculto

Direção: Anthony e Joe Russo

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Suspense

Nota: 9/10