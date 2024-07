Suspense cheio de tensão com Julia Roberts na Netflix

A influência do dinheiro sobre o mundo é inegável, e a disparidade econômica é uma realidade que muitas vezes é ignorada. Pense em um programa de televisão que oferece conselhos financeiros tanto para pequenos quanto para grandes investidores, sem a complexidade pseudocientífica típica de Wall Street. Esse programa, mais acessível e possivelmente mais confiável do que os especialistas tradicionais do mercado financeiro, alcança milhões de espectadores diários, principalmente aqueles que se sentem lesados após investir todas as suas economias em ações que rapidamente perdem valor.

Em “Jogo do Dinheiro”, dirigido por Jodie Foster, a narrativa segue a investigação de um vilão que afeta a vida de todos, do nascimento até a morte, revelando os aspectos mais sombrios do sistema financeiro. O elenco estelar dá ao filme uma aura semelhante a “O Lobo de Wall Street” (2013) de Martin Scorsese, mas com um tom menos extravagante e mais intelectual, indicando que a história vai mais fundo nas entranhas do sistema econômico.

Adam Smith, filósofo e economista escocês do século 18, é uma figura central na teoria econômica moderna. Seu trabalho no liberalismo econômico lançou as bases para o capitalismo contemporâneo, defendendo a mínima interferência do Estado e a liberdade dos consumidores na escolha dos melhores produtos e serviços. Segundo Smith, essa competição levaria ao aprimoramento constante das empresas, num processo que lembra o darwinismo aplicado ao mercado.

Essa autorregulação e busca por excelência são fundamentais para a sobrevivência das corporações, independentemente de seu tamanho. No caso das gigantes corporativas, a competição assume a forma de uma batalha épica, com consequências severas para os envolvidos. O roteiro de Alan DiFiore, Jim Kouf e Jamie Linden explora essas dinâmicas com precisão, utilizando diálogos afiados para preparar o espectador para os diversos reviravoltas da trama.

O personagem Lee Gates, uma provável alusão ao fundador da Microsoft, é o carismático apresentador do programa “Mad Money” em uma emissora liberal similar à CNBC. Gates é um vendedor nato, capaz de convencer qualquer um a comprar o que ele promove, o que torna seu programa um sucesso entre anunciantes e investidores. No entanto, uma de suas recomendações desastrosas leva Kyle Budwell, um jovem desempregado, a perder todas as suas economias, desencadeando uma série de eventos dramáticos.

Kyle, interpretado por Jack O’Connell, decide confrontar Gates em busca de justiça. A atuação de O’Connell é poderosa, capturando a atenção do público assim como fez em “Invencível” (2014) e “Terra Selvagem” (2019). Ao lado de Julia Roberts, que interpreta Patty Fenn, a diretora de VT, e Caitríona Balfe como Diane Lester, assessora de imprensa do CEO Walt Camby, interpretado por Dominic West, o filme constrói uma tensão crescente que culmina em um clímax surpreendente.

Foster dirige esses personagens de forma magistral, conduzindo o público por uma montanha-russa emocional. O desfecho, onde o público se vê torcendo por um justiceiro improvável contra as forças implacáveis do capitalismo, é ao mesmo tempo impactante e revelador. A trama não apenas entretém, mas também provoca uma reflexão profunda sobre as realidades do sistema econômico global e as consequências das decisões financeiras individuais.

“Jogo do Dinheiro” é mais do que um simples thriller; é uma análise crítica do capitalismo e da influência desmedida do dinheiro. Através de performances fortes e uma direção habilidosa, o filme destaca a fragilidade das finanças pessoais diante das forças do mercado e questiona a ética dos que controlam essas forças. É uma obra que instiga o pensamento e convida o espectador a reconsiderar sua compreensão do mundo financeiro.

Jodie Foster, com sua visão incisiva, entrega um filme que é ao mesmo tempo uma crítica mordaz e um entretenimento de alta qualidade. “Jogo do Dinheiro”, na Netflix, revela as complexidades do sistema financeiro e a luta contínua entre o indivíduo e as corporações, apresentando uma história que ressoa com qualquer pessoa que já se sentiu à mercê das forças econômicas.

Filme: Jogo do Dinheiro

Direção: Jodie Foster

Ano: 2016

Gêneros: Thriller/Crime

Nota: 9/10