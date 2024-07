Brinque de detetive com filme divertido e misterioso na Netflix

“Um Caso de Detetive” é uma joia rara no gênero noir, escrita e dirigida por Evan Morgan. Este filme combina mistério, drama e comédia de maneira única e inteligente, cativando o público do começo ao fim. Com uma trama repleta de pistas que conduzem a um desfecho inesperado, Morgan demonstra um talento excepcional para a criação de roteiros intrigantes e envolventes.

Estreando no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) em setembro de 2020, a história acompanha Abe Applebaum (interpretado por Adam Brody), um detetive alcoólatra e desiludido que, em tempos passados, foi uma celebridade infantil em sua pequena cidade. Agora, envelhecido e amargurado, Abe se vê preso a resolver casos triviais como gatos desaparecidos e pequenos furtos, tarefas que mal lhe permitem sobreviver, pois ele se sente incapaz de cobrar adequadamente por seus serviços.

Na adolescência, Abe enfrentou um evento traumático quando sua amiga e assistente, Gracie (interpretada por Kaitlyn Chalmers-Rizzato), desapareceu sem deixar rastros. A cidade inteira depositou suas esperanças no jovem detetive para resolver o mistério, mas ele falhou. Essa decepção não apenas abalou sua confiança, mas também o levou ao ostracismo por uma década, mergulhando-o em um ciclo de auto-piedade e fracasso profissional.

A monotonia da vida de Abe é quebrada quando Caroline (Sophie Nélisse), uma adolescente determinada, o contrata para investigar o assassinato de seu namorado. Este caso representa uma rara oportunidade para Abe, que, deslumbrado pela chance de resolver um crime sério após tantos anos, aceita prontamente a tarefa. Ao se aprofundar na investigação, Abe se confronta com desafios que testam seus limites físicos e emocionais.

“Um Caso de Detetive” é interessante não apenas pela complexidade de sua narrativa, mas também pelo desempenho dos atores. Adam Brody entrega uma atuação convincente como o detetive derrotado, enquanto Sophie Nélisse brilha como a jovem cliente em busca de justiça. A química entre os personagens acrescenta camadas de profundidade à história, tornando cada interação significativa.

Morgan, em seu primeiro e único longa-metragem até agora, consegue criar um filme que, embora não tenha alcançado ampla popularidade, é uma obra-prima para aqueles que apreciam uma narrativa bem construída e peculiar. A singularidade do filme reside em sua capacidade de misturar elementos tradicionais do gênero noir com toques modernos de humor e introspecção.

O enredo de “Um Caso de Detetive” leva o espectador por uma jornada emocional junto com Abe. Solucionar o assassinato do namorado de Caroline não é apenas uma questão de profissionalismo para ele; é uma busca pessoal por redenção e significado. No entanto, ao longo da investigação, Abe percebe que resolver este caso não apagará suas falhas passadas nem curará suas feridas emocionais. Em vez disso, ele se vê confrontado com uma angústia existencial ainda mais profunda.

O filme de Evan Morgan desafia as convenções do gênero, oferecendo uma visão fresca e inovadora do que pode ser um noir moderno. Com uma narrativa que prende a atenção e personagens bem desenvolvidos, “Um Caso de Detetive” é uma obra que merece ser descoberta e apreciada. A habilidade de Morgan em equilibrar mistério, humor e drama resulta em uma experiência cinematográfica memorável, reafirmando o potencial do diretor como uma voz promissora no cinema contemporâneo.

O desenvolvimento de Abe Applebaum ao longo do filme é um dos pontos altos, mostrando a luta de um homem contra seus demônios internos enquanto tenta fazer as pazes com seu passado. “Um Caso de Detetive” não é apenas sobre a resolução de um crime; é sobre a jornada de um homem em busca de redenção e autoconhecimento, um tema universal que ressoa profundamente com o público.

Assim, Evan Morgan nos entrega um filme que, embora possa ser considerado uma aventura peculiar, é um triunfo de narrativa e direção. “Um Caso de Detetive”, na Netflix, não apenas entretém, mas também faz refletir, elevando-se como um exemplo de como o cinema pode explorar de maneira brilhante a complexidade humana por meio de histórias aparentemente simples, mas profundamente impactantes.

Filme: Um Caso de Detetive

Direção: Evan Morgan

Ano: 2020

Gênero: Mistério/Drama/Comédia

Nota: 10

