Filme de ação com Tom Cruise que lucrou mais de 1 bilhão de reais nas bilheterias está na Netflix

A abnegação altruísta, apesar da aparência severa, é sempre cativante, especialmente quando manifestada por figuras imponentes que, embora superiores, evitam ostentar suas habilidades. O protagonista de “Jack Reacher — O Último Tiro”, na Netflix, é um exemplo claro desse paradoxo. Este filme, que deveria ter sido o início de uma série, foi interrompido prematuramente, possivelmente devido à superexposição de Tom Cruise em papéis de ação. Reacher, interpretado por Cruise, é um dos personagens mais intrigantes de sua carreira. Um ex-investigador militar que abandona uma carreira promissora para se tornar um justiceiro freelance, Reacher despreza a rotina e a prolixidade. Para ele, quando a vida se torna monótona, é hora de recomeçar.

O personagem de Reacher, originado no romance policial “One Shot” de Lee Child, combina a dureza de Dirty Harry, a sofisticação de James Bond e uma dose de psicopatia semelhante à de Hannibal Lecter, sem o canibalismo. Cruise, frequentemente criticado mas inegavelmente dedicado, se encaixa perfeitamente nesse papel. Seu compromisso em realizar acrobacias arriscadas e sua aversão a dublês elevam o realismo de suas atuações, tornando-o ideal para filmes que exigem uma combinação de habilidades físicas e emocionais.

Christopher McQuarrie, diretor do filme, oferece uma narrativa sólida baseada no roteiro co-escrito por ele e Child. O filme começa com Reacher tentando cumprir uma missão, com o espectador observando através da perspectiva do atirador. Seis tiros são disparados, mas apenas cinco atingem o alvo, levando à prisão de James Barr, um veterano do Exército interpretado por Joseph Sikora. Esse evento desencadeia uma série de acontecimentos que formam o núcleo da trama. O detetive Emerson, vivido por David Oyelowo, prende Barr, enquanto o promotor Alex Rodin, interpretado por Richard Jenkins, busca condená-lo a todo custo. Helen, filha de Rodin e advogada, desempenhada por Rosamund Pike, surge como contraponto, desafiando os métodos questionáveis de seu pai.

Helen, constantemente questionando as práticas de Rodin que resultam em condenações sem provas, decide defender Barr, colocando-se contra seu pai nos tribunais. Reacher, inicialmente determinado a eliminar Barr, reconsidera sua posição ao se aproximar de Helen. A dinâmica entre Reacher e Helen é tensa e complexa, sem romance explícito, mas carregada de tensão sexual, levando Reacher a colaborar na defesa de Barr.

O filme, apesar de sua trama central voltada para a resolução do caso, quase se torna monótono. A atuação de Werner Herzog como o vilão Zec traz momentos de intensidade, mas são as nuances de Reacher que realmente elevam o filme. Cruise entrega uma performance que transcende o típico herói de ação, revelando camadas de vulnerabilidade sem jamais desvendar completamente os mistérios do personagem.

Filme: Jack Reacher – O Último Tiro

Direção: Christopher McQuarrie

Ano: 2012

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 9/10