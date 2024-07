Ficção científica com Bradley Cooper que arrecadou mais de 800 milhões de reais nos cinemas

Baseado no romance “The Dark Fields” de Alan Glynn, a trama foi adaptada para o cinema por Leslie Dixon, com direção de Neil Burger, resultando no filme “Sem Limites”, lançado em 2011. Estrelado por Bradley Cooper, o filme foi gravado em Filadélfia, cidade natal do ator, onde sua família ainda reside. Durante as filmagens, o pai de Cooper lutava contra um câncer terminal, falecendo pouco após o término das gravações. Outras cenas foram filmadas em Nova York e Puerto Vallarta, no México.

A história acompanha Eddie Morra (Cooper), um escritor enfrentando uma grave crise criativa e pressão de sua editora, que já havia pago um adiantamento por um livro que ele não conseguia concluir. Na vida pessoal, Eddie está em crise com Lindy (Abbie Cornish), uma jornalista que, após receber uma promoção, decide terminar o relacionamento devido à falta de ambição e responsabilidade de Eddie.

A reviravolta ocorre quando Eddie encontra seu ex-cunhado, Vernon Gant (Johnny Whitworth), um ex-traficante que afirma estar trabalhando para uma farmacêutica testando um novo medicamento, o NZT-48. Este fármaco promete aprimorar significativamente as capacidades cognitivas, permitindo o uso total do cérebro. Vernon oferece um comprimido a Eddie, que relutante, acaba aceitando.

Após ingerir o NZT-48, Eddie experimenta um aumento notável em suas habilidades. Ele resolve rapidamente uma crise financeira com seu senhorio, organiza sua casa e avança significativamente em seu livro. Contudo, ao acordar no dia seguinte, Eddie retorna ao estado normal. Desesperado por mais comprimidos, ele procura Vernon novamente.

Após outro encontro, Vernon é assassinado, mas Eddie encontra um estoque escondido de NZT-48. Com o novo suprimento, ele começa a utilizar a droga para ascender na vida. Suas atividades se voltam para investimentos financeiros, levando-o a trabalhar com o poderoso investidor Carl Van Loon (Robert De Niro). No entanto, os efeitos colaterais do NZT-48 começam a manifestar-se, colocando em risco o sucesso de Eddie.

Além disso, Eddie torna-se suspeito do assassinato de Vernon e precisa provar sua inocência. A situação se complica quando Gennady (Andrew Howard), um agiota a quem Eddie deve dinheiro, começa a persegui-lo.

Embora fictício, o NZT-48 levanta questões sobre o uso de nootrópicos, substâncias que prometem aumentar o potencial cognitivo e a produtividade. O filme instiga reflexões sobre quanto dos efeitos do NZT-48 são reais e quanto podem ser atribuídos ao efeito placebo. Eddie precisava apenas acreditar em seu potencial e se esforçar mais? A narrativa também aborda a dependência de tais substâncias, que muitas vezes podem deteriorar outras partes do corpo ou prejudicar outras funcionalidades. Há ainda uma ponderação sobre até onde estamos dispostos a ir pelo sucesso e quais os custos morais dessas conquistas.

“Sem Limites” explora os limites do potencial humano, os perigos da ambição desenfreada e as complexas questões morais associadas ao poder e sucesso. O filme convida o espectador a refletir sobre a validade dos atalhos para o sucesso e se o verdadeiro progresso advém do esforço genuíno e da integridade.

Filme: Sem Limites

Direção: Neil Burger

Ano: 2011

Gênero: Suspense/Ficção Científica

Nota: 9